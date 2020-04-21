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Türk Hava Yolları, Almanya, Ankara, Güncel

Ramazan öncesi son uçuşlar yapılıyor

Almanya'nın Hamburg Havalimanı'ndan 250 Türk vatandaşı Türk Hava Yolları'nın (THY) TK 4946 sefer sayılı uçuşuyla Ankara'ya uçtu.

21.04.2020 17:20 | Son Güncelleme: 21.04.2020 17:21
Ramazan öncesi son uçuşlar yapılıyor

Almanya'nın Hamburg Havalimanı'ndan 250 Türk vatandaşı Türk Hava Yolları'nın (THY) TK 4946 sefer sayılı uçuşuyla Ankara'ya uçtu.

Dünyanın 72 farklı ülkesinde geçici olarak bulunan ve yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında getirilen seyahat yasağından dolayı bulundukları ülkelerde mahsur kalan yaklaşık 25 bin Türk vatandaşının tahliyesi devam ediyor. İlk tahliye kafilesi Almanya'nın Frankfurt şehrinden Türkiye'ye dün gerçekleştirilmişti. Bugün de Frankfurt, Hannover, Hamburg ve Köln'den 4 uçuş gerçekleştirildi. Tahliyeler 22 ve 23 Nisan'da ise Köln, Berlin, Münih ve Düsseldorf'dan yapılmaya devam edecek. Bugün saat 14.10'da Hamburg Havalimanı'ndan 250 Türk vatandaşı Türk Hava Yolları'nın (THY) TK 4946 sefer sayılı uçuşuyla Ankara'ya uçtu. Yolcuları Hamburg Başkonsolosu Yonca Sunel ve Türk Hava Yolları (THY) Hamburg Bölge Müdürü Nurullah Oğuz uğurladı. Uçuş sırasında bekleyen yolcuların sosyal mesafeye dikkat ettikleri görülürken sıra bir hayli uzadı. Yolcular Ankara'ya indikten sonra başkent Ankara ve çevre şehirlerde 14 gün mecburi karantinaya alınacaklar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Ramazan öncesi Türkiye'ye ulaşmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten vatandaşlarımız "Allah devletimizden razı olsun" dedi.

Kocaeli-Kandıralı olan Yılmaz Patan 28 Ocak'tan beri Hamburg'da olduğunu belirterek, "Virüsten dolayı burada mağdur kaldık. Sağolsun devletimiz bize uçak gönderdi ve Türkiye'ye dönüyoruz. Ramazanı Türkiye'de geçirip bayramı ailemle yapacağım için mutluyum" dedi.

Kahramanmaraşlı Mehmet Bünül (78) ise torununun düğünü için Hamburg'a geldiğini belirterek "Yaklaşık 3 aydır buradayız. Virüsten dolayı düğün iptal oldu" dedi. Aziz Sımsık (72) ise gezmeye gediği Hamburg'da evde mahsur kaldığını belirterek "Ama gezemedik. Evde kaldık. Devletimiz böyle bir uçak gönderince de ülkemize dönüyoruz" dedi.

Şubat ayında kardeşine bakmak için Hamburg'a gelen Çilem Vural (23) ise "Buradayken hemşire olarak atanma haberini aldım ve Türkiye'den çağrıldım. Karantina süreci bitince Kocaeli-Dilova'sında hemşire olarak göreve başlayacağım" dedi.

Bursa'daki E-Mak adlı firmadan görevli olarak bir firmanın asfalt makinelerinin montajı için gelen Oğuzhan Özçelik, Ahmet Seçkin, Ramazan Arslan, Yasin Şimşek ve İsmail Gönül de uçan yolcular arasındaydı. Ekip adına konuşan Mühendis Oğuzhan Özçelik "26 Ocak'ta bir makine kurulumu için mühendis ve montaj ekibi olarak gelmiştik. Konsolosu sürekli arıyorduk. Konsolosumuz geçen hafta müjdeyi verdi ve bugün uçuyoruz. Devletimiz sağ olsun" dedi.

Aksaray-Ortaköy'lü Rıfat-Neşe Baş çifti ise 1 Şubat'da kızım ve torunlarını ziyarete geldiklerini belirterek, "9 Nisan'da dönecektik ama uçaklar iptal olunca burada kaldık. Devletimizin gönderdiği uçakla gidiyoruz. Sebep olanlara teşekkür ediyoruz" dedi.

Hamburg Başkonsolosu Yonca Sunel ise yaptığı açıklamada Covid 19 salgını nedeniyle uluslararası seyahate yönelik alınan kısıtlayıcı tedbirler dolayısıyla uçuşların yapılmadığına değinerek, "Ülkemize dönemeyen ve temsilciliklerimize yurda gitme talebiyle başvuran vatandaşlarımıza yönelik olarak yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Almanya'da kısa süreli vize ile bulunan öğrenci, ziyaretçi, turist ve iş görüşmesi amaçlı geçici işçi statüsünde olan vatandaşlarımızın Türkiye'ye dönüşünü sağladık. Daha önce bu şartlara uyan ve temsilciliklerimize müracaat eden ve Covid 19 pozitif vakası bulunmayan ve 14 günlük karantina dönemini kabul eden yaklaşık 250 vatandaşımızı Ankara'ya gönderdik" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Ramazan öncesi son uçuşlar yapılıyor

Kaynak: İHA

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