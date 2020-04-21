Ramazan öncesi son uçuşlar yapılıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Ramazan öncesi son uçuşlar yapılıyor - Haberler
Almanya, Ankara, Güncel

Ramazan öncesi son uçuşlar yapılıyor

Almanya'nın Hamburg Havalimanı'ndan 250 Türk vatandaşı Türk Hava Yolları'nın (THY) TK 4946 sefer sayılı uçuşuyla Ankara'ya uçtu.

21.04.2020 17:05 | Son Güncelleme: 21.04.2020 17:11
Ramazan öncesi son uçuşlar yapılıyor

Almanya'nın Hamburg Havalimanı'ndan 250 Türk vatandaşı Türk Hava Yolları'nın (THY) TK 4946 sefer sayılı uçuşuyla Ankara'ya uçtu.

Dünyanın 72 farklı ülkesinde geçici olarak bulunan ve yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında getirilen seyahat yasağından dolayı bulundukları ülkelerde mahsur kalan yaklaşık 25 bin Türk vatandaşının tahliyesi devam ediyor. İlk tahliye kafilesi Almanya'nın Frankfurt şehrinden Türkiye'ye dün gerçekleştirilmişti. Bugün de Frankfurt, Hannover, Hamburg ve Köln'den 4 uçuş gerçekleştirildi. Tahliyeler 22 ve 23 Nisan'da ise Köln, Berlin, Münih ve Düsseldorf'dan yapılmaya devam edecek. Bugün saat 14.10'da Hamburg Havalimanı'ndan 250 Türk vatandaşı Türk Hava Yolları'nın (THY) TK 4946 sefer sayılı uçuşuyla Ankara'ya uçtu. Yolcuları Hamburg Başkonsolosu Yonca Sunel ve Türk Hava Yolları (THY) Hamburg Bölge Müdürü Nurullah Oğuz uğurladı. Uçuş sırasında bekleyen yolcuların sosyal mesafeye dikkat ettikleri görülürken sıra bir hayli uzadı. Yolcular Ankara'ya indikten sonra başkent Ankara ve çevre şehirlerde 14 gün mecburi karantinaya alınacaklar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Ramazan öncesi Türkiye'ye ulaşmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten vatandaşlarımız "Allah devletimizden razı olsun" dedi.

Kocaeli-Kandıralı olan Yılmaz Patan 28 Ocak'tan beri Hamburg'da olduğunu belirterek, "Virüsten dolayı burada mağdur kaldık. Sağolsun devletimiz bize uçak gönderdi ve Türkiye'ye dönüyoruz. Ramazanı Türkiye'de geçirip bayramı ailemle yapacağım için mutluyum" dedi.

Kahramanmaraşlı Mehmet Bünül (78) ise torununun düğünü için Hamburg'a geldiğini belirterek "Yaklaşık 3 aydır buradayız. Virüsten dolayı düğün iptal oldu" dedi. Aziz Sımsık (72) ise gezmeye gediği Hamburg'da evde mahsur kaldığını belirterek "Ama gezemedik. Evde kaldık. Devletimiz böyle bir uçak gönderince de ülkemize dönüyoruz" dedi.

Şubat ayında kardeşine bakmak için Hamburg'a gelen Çilem Vural (23) ise "Buradayken hemşire olarak atanma haberini aldım ve Türkiye'den çağrıldım. Karantina süreci bitince Kocaeli-Dilova'sında hemşire olarak göreve başlayacağım" dedi.

Bursa'daki E-Mak adlı firmadan görevli olarak bir firmanın asfalt makinelerinin montajı için gelen Oğuzhan Özçelik, Ahmet Seçkin, Ramazan Arslan, Yasin Şimşek ve İsmail Gönül de uçan yolcular arasındaydı. Ekip adına konuşan Mühendis Oğuzhan Özçelik "26 Ocak'ta bir makine kurulumu için mühendis ve montaj ekibi olarak gelmiştik. Konsolosu sürekli arıyorduk. Konsolosumuz geçen hafta müjdeyi verdi ve bugün uçuyoruz. Devletimiz sağ olsun" dedi.

Aksaray-Ortaköy'lü Rıfat-Neşe Baş çifti ise 1 Şubat'da kızım ve torunlarını ziyarete geldiklerini belirterek, "9 Nisan'da dönecektik ama uçaklar iptal olunca burada kaldık. Devletimizin gönderdiği uçakla gidiyoruz. Sebep olanlara teşekkür ediyoruz" dedi.

Hamburg Başkonsolosu Yonca Sunel ise yaptığı açıklamada Covid 19 salgını nedeniyle uluslararası seyahate yönelik alınan kısıtlayıcı tedbirler dolayısıyla uçuşların yapılmadığına değinerek, "Ülkemize dönemeyen ve temsilciliklerimize yurda gitme talebiyle başvuran vatandaşlarımıza yönelik olarak yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Almanya'da kısa süreli vize ile bulunan öğrenci, ziyaretçi, turist ve iş görüşmesi amaçlı geçici işçi statüsünde olan vatandaşlarımızın Türkiye'ye dönüşünü sağladık. Daha önce bu şartlara uyan ve temsilciliklerimize müracaat eden ve Covid 19 pozitif vakası bulunmayan ve 14 günlük karantina dönemini kabul eden yaklaşık 250 vatandaşımızı Ankara'ya gönderdik" ifadelerini kullandı. - HAMBURG

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye'nin yardımına muhtaç İngiltere'de hükümet erkenci davrandı Haberler
Türkiye'nin yardımına muhtaç İngiltere'de hükümet erkenci davrandı
Tavuklarına maydanoz yedirdi, yumurtaları görünce gözlerine inanamadı Haberler
Tavuklarına maydanoz yedirdi, yumurtaları görünce gözlerine inanamadı
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek Haberler
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti Haberler
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı Haberler
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi Haberler
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi
Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak
Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak
Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz
Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz
Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi
'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı
'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı
Şarkıcı Hadise'nin kırmızı elbise pozlarına beğeni yağdı
Şarkıcı Hadise'nin kırmızı elbise pozlarına beğeni yağdı
Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?
Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?
İzmit'te hafriyat sahasında, çuval içinde cansız beden bulundu
İzmit'te hafriyat sahasında, çuval içinde cansız beden bulundu
Rüştü Reçber'den Frank Rijkaard itirafı: Beni istemedi ve bana güvenmedi
Rüştü Reçber'den Frank Rijkaard itirafı: Beni istemedi ve bana güvenmedi
Mesut Özil Arsenal'in maaş kesintisini, koronavirüsün kulübe etkisini gördükten sonra kabul edecek
Mesut Özil Arsenal'in maaş kesintisini, koronavirüsün kulübe etkisini gördükten sonra kabul edecek
Eskişehirspor'da oynayan Kaan Öztürk, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
Eskişehirspor'da oynayan Kaan Öztürk, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
Türkiye'nin 29 büyükşehrinde hava kirliliği yüzde 32 azaldı
Türkiye'nin 29 büyükşehrinde hava kirliliği yüzde 32 azaldı
Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor
Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor
Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak
Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak
Kobe Bryant'ın ölümü sonrası, aileler hava yolu şirketine dava açtı
Kobe Bryant'ın ölümü sonrası, aileler hava yolu şirketine dava açtı
Sahil şeritlerindeki yasağa rağmen Bebek Sahili'nde yürüyenler kameralara takıldı
Sahil şeritlerindeki yasağa rağmen Bebek Sahili'nde yürüyenler kameralara takıldı
Petrolde satıcının üzerine para vermesi demek olan negatif fiyatlama nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor?
Petrolde satıcının üzerine para vermesi demek olan negatif fiyatlama nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor?
Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesi olan 6,97'den işlem görüyor
Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesi olan 6,97'den işlem görüyor
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'nin 2+1 yıllık yeni sözleşme teklifini kabul etti
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'nin 2+1 yıllık yeni sözleşme teklifini kabul etti
Kaydedilen görüntü, 'Van Gölü Canavarı' dedikodularını yeniden alevlendirdi
Kaydedilen görüntü, 'Van Gölü Canavarı' dedikodularını yeniden alevlendirdi
Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti
Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti
Bakan Albayrak 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nin detaylarını anlattı: Başvurular internetten yapılacak, eğitim hemen başlayacak
Bakan Albayrak 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nin detaylarını anlattı: Başvurular internetten yapılacak, eğitim...
Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir
Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir
Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti
Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti
Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz
Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Özkoç Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ümit Besen Hande Yener Demet Akalın Murat Dalkılıç
Spor Fatih Terim Lionel Messi Rüştü Reçber Ergin Ataman Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan Twitter Futbolcu İngiltere
Şu an buradasınız: Ramazan öncesi son uçuşlar yapılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.4.2020 17:15:10. #1.15#
title