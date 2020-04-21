Ramazan öncesi semt pazarında korona virüs tedbirleri
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Büyükçekmece, Koronavirüs, Zabıta

Ramazan öncesi semt pazarında korona virüs tedbirleri

Ramazan öncesi semt pazarında korona virüs tedbirleri İlçe genelindeki semt pazarlarını sıkı bir şekilde denetleyen Büyükçekmece Belediyesi zabıta ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında Salı pazarında da denetimlerini sürdürdü.

21.04.2020 12:59 | Son Güncelleme: 21.04.2020 13:02
Ramazan öncesi semt pazarında korona virüs tedbirleri

Ramazan öncesi semt pazarında korona virüs tedbirleri

İSTANBUL - İlçe genelindeki semt pazarlarını sıkı bir şekilde denetleyen Büyükçekmece Belediyesi zabıta ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında Salı pazarında da denetimlerini sürdürdü.

Koronavirüs salgını ve salgına karşı alınan önlemler kapsamında semt pazarlarında vatandaşların daha kontrollü ve sağlıklı bir şekilde alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla Büyükçekmece Belediyesi, pazar yerlerinde denetimlerini titizlikle sürdürüyor. Ramazan ayı öncesinde yoğunluk yaşanan pazar yerinde vatandaşların sosyal mesafeyi koruyarak kontrollü bir şekilde alışveriş yapmasını sağlayan zabıta ekipleri, maske ve eldiven dağıttı.

Ramazan öncesi vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği semt pazarlarında maske ve eldiven kullanımı konusunda pazarcı esnafı uyarıldı, maske ve eldiven dağıtıldı. Belediye ekipleri, sosyal mesafenin korunması için sık sık anons yaparken zabıta da pazarda yoğunluk yaşanmaması için kontrollerini gün boyu sürdürdü.

"Denetimlerimiz sürecek"

Koronavirüsle mücadele döneminde tüm önlemleri aldıklarını söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Vatandaşlarımızı sosyal mesafeyi koruma konusunda uyarıyoruz. Zabıta ekiplerimiz pazara gelen vatandaşlarımıza ve pazarcı esnafına maske, eldiven dağıtıyor. Semt pazarlarında aldığımız önlemlerin titizlikle uygulanması için denetimlerimizi sürecek" dedi.

Ramazan öncesi semt pazarında korona virüs tedbirleri

Kaynak: İHA

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