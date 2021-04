Ramazan öncesi pazarlarda hareketlilik

ANTALYA'daki semt pazarlarında ramazan öncesinde hareketlilik yaşandı.

İlk orucun tutulacağı ramazan ayının ilk günü öncesinde Antalya'daki semt pazarlarında alışveriş hareketliliği yaşandı. Konyaaltı ilçesindeki semt pazarına alışveriş için gelenlere girişte HES Kodu kontrolü yapıldı. Pazarda en çok ilgiyi ise ramazan ayıyla özdeşleşen hurma gördü. Esnaf, önceki haftalara göre hurma satışlarında artış yaşandığını, pazarın ise önceki ramazan aylarına göre daha durgun olduğunu belirtti. Pazarda ise kalabalık yaşandığı görüldü.

Pazar esnaflarından Yusuf Yıldız, "Pazarda ramazan heyecanı yok, fazla bir fark olmadı. Önceki haftalara göre biraz daha hızlı, fark ediyor tabi ama fazla bir gelişme olmadı. Önceki ramazanlara göre çok düşük. İlerleyen günlerde veya akşama doğru biraz daha hareketlenir" dedi.Pazarda ramazan ayı için alışveriş yapan Metin Suyabakan, "Ramazan için alışverişteyim yarı yarıya bitirdik. Ramazan öncesinde her şey güzel, pazarda her şey var. Ama önceki haftalara göre fiyatlarda artış var. Bazı ürünlerin fiyatlarında küçük küçük farklılıklar var. Ama pazarda her şeyin olması güzel" diye konuştu.

Pazarda alışverişini tamamlayan Sıdıka Güven, "Her zaman aldığımız şeyleri aldık. Ramazan için farklı bir alışveriş yapmadım" dedi.

