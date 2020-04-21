Ramazan öncesi kasaplarda yoğunluk
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Ramazan öncesi kasaplarda yoğunluk

Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala et ve tavuk alışverişini son güne bırakmak istemeyen vatandaşlar kasaplarda yoğunluğa neden oldu.

21.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 21.04.2020 10:50
Ramazan öncesi kasaplarda yoğunluk

Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala et ve tavuk alışverişini son güne bırakmak istemeyen vatandaşlar kasaplarda yoğunluğa neden oldu.

Et ve tavuk gibi önemli gıda ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar ilk orucun tutulacağı Cuma gününden önce kasaplara yöneldi. Sosyal mesafe kuralları gereği kalabalık oluşturmamak adına alışverişlerini son güne bırakmak istemeyen vatandaşlar alışverişlerini bugünden hallediyor.

Kasap esnafları geçen hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi özellikle Cuma gününü çok yoğun olarak geçirdiklerini belirterek alışverişlerin son güne bırakılmaması gerektiğini söyledi.

KIYMA 60, KUŞBAŞI 64 LİRA

Kasap esnafı Murat Koca, çok fazla yoğunluk gerçekleştiğini belirterek, "Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı kısıtlamanın bir önceki günü çok fazla yoğun oluyor. Vatandaşımızın geninde var, her zaman son gün işlerini hallediyorlar. Vatandaşların alışveriş günlerini hafta içine yaymaları gerekiyor. Bu şekilde hem esnaf hem de vatandaş rahatlayacak. Birçok işletmenin kapalı olduğu bu dönemde vatandaşlar dışarı çıkamadığı için ete yoğunluk gösteriyor. Ramazan ayı gelmeden et fiyatlarına 5 liralık bir artış oldu. Tavuk fiyatlarına da 2 liralık bir zam yapıldı. Bizde kırmızı etin fiyatı kıyma olarak 60 lira, kuşbaşı olarak da 64 lira. Ramazan ayında da bu şekilde yoğunluk olacağını düşünüyorum." açıklamalarında bulundu.

"ET FİYATLARI ORTALAMA 5 LİRA KADAR ARTTI"

Kasap Ümit Çatmabacak ise "Kırmızı et fiyatları ortalama 5 lira kadar arttı. Kırmızı etin fiyatı 50-55 liradan başlıyor. Bugün itibariyle yaklaşık 5 lira bir zam geldi. Tavuk fiyatları ise kilosu 12 liradan başlıyor. Buna rağmen ete talep yüksek. Ramazan ayına sayılı günler kala ayrıca bir talep var, vatandaşlar Ramazan alışverişlerine başladılar. Salgın nedeniyle kurallara uyarak alışverişler yapılmalı. Vatandaşlar alışverişlerini son güne bırakmasınlar." sözlerini ifade etti.

"ET FİYATLARI BİRAZ PAHALI AMA İDARE EDİYORUZ"

Et almak için kasaba gelen Fevzi Karaçay, fiyatların biraz yüksek olduğunu belirterek "Ramazan alışverişine daha başlamadık. Yarından sonra başlayacağız. Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle alışverişimizi önceden yapacağız." dedi.

Kasaba gelen bir diğer vatandaş ise Ramazan öncesi alışverişini yaptığını söyleyerek, "Genelde kırmızı et, tavuk ve kıyma alıyorum. Et fiyatları biraz pahalı ama idare ediyoruz." ifadelerini kullandı.

(Murat Ergin - Muhammed Fırat Aksoy/İHA)

Kaynak: İHA

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