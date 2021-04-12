Ramazan öncesi fıstıklı baklavalarda yüzde 50 indirim

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Ramazan öncesi fıstıklı baklavalarda yüzde 50 indirim Fıstık fiyatları düştü, baklavalar ucuzladı Her Ramazan öncesi zam yapılan baklava fiyatlarında bu yıl yüzde elli indirime gidildi.

Ramazan öncesi fıstıklı baklavalarda yüzde 50 indirim

Fıstık fiyatları düştü, baklavalar ucuzladı

BURSA - Her Ramazan öncesi zam yapılan baklava fiyatlarında bu yıl yüzde elli indirime gidildi.

Geçtiğimiz yıl iç fıstık fiyatlarının 250 liraya kadar çıkması sebebiyle fıstıklı baklava fiyatları 90 ila 180 lira arasında satılıyordu.

Bu yıl fıstık rekoltesinin yüksel olması sebebiyle iç fıstık fiyatları 130 liraya kadar düştü. Her Ramazan öncesi zam gelen baklava fiyatlarında bu Ramazan öncesi Bursa'da tatlıcılar yüzde elli indirime gitti. Bursa'da baklavacılık yapan İmdat Tekin, geçtiğimiz yıl 90 ila 180 lira arasında sattığı fıstıklı baklavayı bu yıl 65 ila 90 lira arasında satıyor. Fıstıklı baklava fiyatları 65 liraya kadar düşünce vatandaşlar fıstıklı baklavayı kiloyla almaya başladı.

Bu Ramazan öncesi zam yerine indirim yaptıklarını ifade eden İmdat Tekin, "Geçtiğimiz yıl 200 ila 250 lira arasında satılan iç fıstık bu yıl rekoltenin yüksek olması sebebiyle 130 liraya kadar düştü. Biz de baklavacılar olarak geçen yıl 90 ila 180 lira arasında sattığımız fıstıklı baklavayı bu yıl Ramazan ayında 65 ila 90 lira arasında değişen fiyatlarla satıyoruz. Fıstıklı baklava fiyatlarına talep arttı. Vatandaş fıstıklı baklavayı bu yıl kiloyla alıyor. Bu Ramazan vatandaşlar kaliteli baklavayı uygun fiyata yiyecek" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK TÜRKER