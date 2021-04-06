RAMAZAN ÖNCESİ 4 BİN KİŞİYE GİYECEK YARDIMI

MUŞ'un Varto İlçe Belediyesi, Ramazan ayı öncesi 4 bin kişiye giyim yardımında bulundu.

MUŞ'un Varto İlçe Belediyesi, Ramazan ayı öncesi 4 bin kişiye giyim yardımında bulundu. Kaymakamlığa ait Sosyal Market'e giren dar gelirli aileler, hiçbir ücret ödemeden kişi başı altı parça kıyafet alabiliyor.

Varto İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı, ilçede yaşayan dar gelirli 4 bin kişiye, belediye olarak Ramazan öncesi giyim yardımı yaptıklarını söyledi. Yardımların kaymakamlığa ait Sosyal Market üzerinden yapıldığını belirten Avcı, Ramazan ayı, koronavirüsten dolayı arzu ettiğimiz ve istediğimiz şekilde geçmeyecek. Ama yine de Allah'ın izniyle bereketiyle gelecek. Varto Belediyesi ve Kaymakamlığı olarak ilçede ve köylerde bulunan ihtiyaç sahibi 4 bin kişiye Ramazan ayı öncesi giyim yardımında bulunuyoruz. Bugün itibari ile dağıtmaya başladık. Sosyal Market'e giren dar gelirli aileler beğendikleri kıyafetleri alıp çıkıyor. Markete 5'er kişi alınıyor. Kalabalık olmasın diye her mahalleye bir gün belirlendi dedi.

Hürriyet Mahallesi'nde oturan Süleyman Taş, Ramazan öncesi yapılan yardımlardan memnun kaldıklarını ifade ederek, Ramazan ayında dar gelirlileri düşünen Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Ertuğrul Avcı'dan Allah razı olsun. Kendisine teşekkür ederiz dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı