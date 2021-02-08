Ramazan ne zaman? Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak, Ramazan bayramı ne zaman? İlk orucu ne zaman tutacağız?
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Ramazan ne zaman? Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak, Ramazan bayramı ne zaman? İlk orucu ne zaman tutacağız?

08.02.2021 15:06 | Son Güncelleme: 08.02.2021 15:10
Ramazan ne zaman? Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak, Ramazan bayramı ne zaman? İlk orucu ne zaman tutacağız?

11 ayın sultanı olan Ramazan ayı hakkında vatandaşlarımız araştırmaya yapmaya şimdiden başlıyor. Bu ayı en güzel şekilde geçirmek isteyen vatandaşlarımız Ramazan ne zaman 2021? Ramazan ne zaman başlayacak, Ramazan bayramı ne zaman? İlk orucu ne zaman tutacağız? Ramazan Bayramı tarihlerini araştırıyorlar. Peki, Ramazan ne zaman?

2021 Ramazan ayının ne zaman başlayacağını merak edenler Ramazan ne zaman başlıyor ve Ramazan Bayramı tarihleri konularını araştırıyor. 11 ayın sultanı olan Ramazan ayı hakkında vatandaşlarımız araştırmaya yapmaya şimdiden başlıyor. Bu ayı en güzel şekilde geçirmek isteyen vatandaşlarımız Ramazan ne zaman 2021? Ramazan ne zaman başlayacak, Ramazan bayramı ne zaman? İlk orucu ne zaman tutacağız? Ramazan Bayramı tarihlerini araştırıyorlar. Peki, Ramazan ne zaman? İşte detaylar haberimizde...

2021 RAMAZAN NE ZAMAN?

Ramazan 2021 başlangıç: 13 Nisan, Salı

Bitiş: 12 Mayıs, Çarşamba

Ramazan ayı müslümanların gündelik hayatlarındaki düzenin değiştiği, zamanın farklı şekilde tanzim edildiği bir aydır. Çalışma ile ilgili herhangi bir sınırlama olmayan oruç vakti akşam ezanıyla birlikte sona erer ve üzerinde ne olursa olsun coşkuyla beklenen iftar sofraları kurulur. Eş-dost, fakir-fukara, konu-komşu ve mahalleli ile senenin diğer aylarındakiyle karşılaştırılamayacak nisbette kalabalık iftar sofralarında bir araya gelinir. Gecenin bir kısmı ise ibadet ve sonraki güne hazırlık olan sahur yemeği ile geçirilir.

Ramazan ayı, her müslüman için bir tezkiye ve terbiye imkânı sunduğu gibi, ihtiyaç sahiplerinin gözetilmesinde doruğa ulaşan hassasiyet sayesinde cemiyet içerisindeki bağların sıkılaştırıldığı bir devredir. Ramazan ayında, gücü yeten müslümanlar fitrelerini muhtaçlara ulaştırır ve nâfile sadaka vermekte âdeta birbirleriyle yarışırlar; zaruri olmamakla birlikte farz olan zekâtların da genellikle bu ayda dağıtılmasıyla ihtiyaç sahiplerinin yüzleri güler.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021?

12 Mayıs Çarşamba 2021 arefe günüdür. 13 Mayıs ise Ramazan Bayramıdır.

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