Ramazan ne zaman? Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? 2021 Oruç ne zaman başlıyor?

Ramazan ne zaman? Sorusu gündemde yer alan sorulardan birisi. Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? Sorusu da araştırılan diğer başlıklar arasında. Hem dini ibadetlerini yerine getirmek, hem de bayram tatili planına şimdiden yön vermek isteyen pek çok kişi araştırıyor. İşte Oruç ibadeti yapılan Ramazan Bayramı detayları...

Ramazan ne zaman? Oruç ne zaman başlıyor ne zaman başlıyor? Soruları Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla merak edilmeye devam ediyor. Diyanet'in belirlediği takvimden edinilen 3 ayların ve Ramazan'ın başlangıç tarihi hakkındaki detayları haberimizden görebilirsiniz. Tüm İslam dünyasının yıl içerisinde en değer verdiği aylar olan 3 aylar için geri sayım başladı.

RAMAZAN NE ZAMAN?

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan bu 2021'de Nisan ayına denk geliyor. 13 Nisan günü başlayan oruç 12 Mayıs günü son bulacak. 13 Mayıs ise Ramazan Bayramı'nın 1. günü.

Ramazan ayında önemli günler…

Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı

Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

2020 yılı dini günleri…

Üç ayların başlangıcı - 13 Şubat Cumartesi

Regaip Kandili - 18 Şubat Perşembe

Miraç Kandili - 10 Mart Çarşamba

Berat Kandili – 27 Mart Cumartesi

Kadir gecesi - 19 Mayıs Salı

Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı

Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün- 3 Temmuz Cuma

Hicri Yılbaşı - 9 Ağustos Pazartesi

Aşure günü - 18 Ağustos Çarşamba

Mevlid Kandili - 17 Ekim Pazar