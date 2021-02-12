Ramazan ne zaman? Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman?
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Ramazan ne zaman? Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman?

12.02.2021 12:12 | Son Güncelleme: 12.02.2021 12:15
Ramazan ne zaman? Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman?

Günümüzde ayın, hilal hâlinde nerede ve ne zaman görülebileceği, hatasız olarak, hesapla tespit edilebilmektedir. Ramazan ne zaman? Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman?

Kur'ân-ı Kerîm'de adı geçen ve değerine vurgu yapılan yegâne ay ramazan ayıdır. Orucun farz kılındığını bildiren âyetlerin hemen ardından ramazanın insanlara doğru yolu gösteren ve hakkı bâtıldan ayıran Kur'an'ın indirildiği ay olduğu belirtilir ve bu aya ulaşanların oruç tutması emredilir. Ramazan ne zaman? Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman?

RAMAZAN NE ZAMAN?

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan bu 2021'de Nisan ayına denk geliyor. 13 Nisan günü başlayan oruç 12 Mayıs günü son bulacak. 13 Mayıs ise Ramazan Bayramı'nın 1. günü.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan ayının bitişinde kutlanan Ramazan Bayramı ise bu sene 13 Mayıs'ta başlayacak. Mayıs ayının 13, 14, 15'i Ramazan Bayramı olarak kutlanacak.

Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı

Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 12:15:19. #1.15#
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