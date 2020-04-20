Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazanın ilk günü ne zaman? Ramazan ayında neler yapılır? Ramazan bayramı ne zaman? Ramazan'da hangi dualar edilir?
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Ramazan Bayramı, Güncel

Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazanın ilk günü ne zaman? Ramazan ayında neler yapılır? Ramazan bayramı ne zaman? Ramazan'da hangi dualar edilir?

Allah'a hamd olsun mübarek bir Ramazan ayına daha eriştik. Allah'ın iyiliğinin yayıldığı, sevgi, paylaşma ve kardeşliğin pekiştiği Ramazan ayında hangi dualar edilir? Ramazan bayramı ne zaman? Ramazan ayında neler yapılır?

20.04.2020 15:20 | Son Güncelleme: 20.04.2020 15:20
Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazanın ilk günü ne zaman? Ramazan ayında neler yapılır? Ramazan bayramı ne zaman? Ramazan'da hangi dualar edilir?

İçerisinde Kadir Gecesi gibi en mübarek günü barındıran, Kuran'ı Kerim'in insanlığa indirildiği mübarek bir ay olan Ramazan ayına tekrardan kavuştuk. Yeryüzüne Allah'ın bereketinin ve şefaatinin indirildiği bu bereketli ay içerisinde en çok sorulan sorulardan bazıları şunlardır: Mübarak ramazan ayından nasıl daha fazla faydalanabiliriz? Ramazan ayında hangi dualar edilmeli? Nasıl dua etmeliyiz? Ramazan ayında neler yapılır? Tüm bu soruların yanıtlarını sizler için derledik. Allah kabul etsin!

İLK SAHURA NE ZAMAN KALKACAĞIZ?

İlk sahurumuza 23 Nisan gecesini 24 Nisan sabahına bağlayan gün kalkacağız.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramazan ayı 24 Nisan 2020 tarihinde başlayarak, 23 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı24 Mayıs 2020 Pazar 1. Gün25 Mayıs 2020 Pazartesi 2. Gün26 Mayıs 2020 Salı 3. Gün

Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazanın ilk günü ne zaman? Ramazan ayında neler yapılır? Ramazan bayramı ne zaman? Ramazan'da hangi dualar edilir?
Ramazan 2020

RAMAZAN AYINDA NELER YAPILABİLİR?

Oruç tutmak

Geceleri Peygamber Efendimiz'in sav sünneti olan teravih namazını kılmak

Kur'an okumak

Namazları cemaatle kılmak

Sahur yapmakİftar ettirmek

Kadir Gecesini aramak

Sabretmek

İhsan ve ikramda bulunmak

Tövbe etmek

Cenneti istemek

Çokça Kelime-i Tevhid söylemek

Ramazan umresi yapmak

Açları doyurmak

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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