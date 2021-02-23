Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan ayı ne zaman başlıyor 2021? Ramazan bayramı ne zaman 2021?

11 ayın sultanı olan Ramazan ayı hakkında vatandaşlarımız araştırmaya yapmaya şimdiden başlıyor. Bu ayı en güzel şekilde geçirmek isteyen vatandaşlarımız ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan ayı ne zaman başlıyor 2021? Ramazan bayramı ne zaman 2021? soruyor.

2021 Ramazan ayının ne zaman başlayacağını merak edenler Ramazan ne zaman başlıyor ve Ramazan Bayramı tarihleri konularını araştırıyor. Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan ayı ne zaman başlıyor 2021? Ramazan bayramı ne zaman 2021? İşte soruların cevabı!

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan 2021 başlangıç: 13 Nisan, Salı

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2021?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen dini günler takvimine göre 2021 Ramazan ayı 13 Nisan'da başlayacak. Oruç tutmak isteyen Müslümanlar 12 Nisan gecesi ilk oruç için sahura kalkacak. Ramazan ayı 12 Mayıs'ta bitecek.

Ramazan ayı müslümanların gündelik hayatlarındaki düzenin değiştiği, zamanın farklı şekilde tanzim edildiği bir aydır. Çalışma ile ilgili herhangi bir sınırlama olmayan oruç vakti akşam ezanıyla birlikte sona erer ve üzerinde ne olursa olsun coşkuyla beklenen iftar sofraları kurulur. Eş-dost, fakir-fukara, konu-komşu ve mahalleli ile senenin diğer aylarınki ile karşılaştırılamayacak nisbette kalabalık iftar sofralarında bir araya gelinir. Gecenin bir kısmı ise ibadet ve sonraki güne hazırlık olan sahur yemeği ile geçirilir.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021?

Ramazan ayının bitiminde kutlanan Ramazan Bayramı ise bu sene 13 Mayıs'ta başlayacak. Mayıs ayının 13, 14, 15'i Ramazan Bayramı olarak kutlanacak.

Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi