Ramazan ne zaman başlıyor? Mart 2021 Ramazan'ın başlamasına kaç gün kaldı? Oruç ne zaman başlıyor?
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Ramazan ne zaman başlıyor? Mart 2021 Ramazan'ın başlamasına kaç gün kaldı? Oruç ne zaman başlıyor?

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Ramazan ne zaman başlıyor? Mart 2021 Ramazan'ın başlamasına kaç gün kaldı? Oruç ne zaman başlıyor?

Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kalırken Ramazan ayı hakkında detayı araştırmalar yapılmaya başlandı. Konu hakkında Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan'ın başlamasına kaç gün kaldı, gibi soruların yanıtları araştırıldı.

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Ramazan ayını idrak etmek ve bu ayın feyzinden istifade etmek isteyenler Ramazan'ın başlamasına kaç gün kaldı ve Ramazan ne zaman başlıyor gibi soruların yanıtlarını merak etti. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor?

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı

Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan bu yıl Nisan ayına denk geliyor. 13 Nisan günü başlayan oruç 12 Mayıs günü son bulacak. 13 Mayıs ise Ramazan Bayramı'nın 1. günü.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini takvimde, 2020 yılında Ramazan ayının başlangıç tarihi 13 Nisan 2021 Salı günü olarak belirlendi. Yani İslam alemi 12 Nisan gecesi sahur yapacak ve 13 Nisan günü yılın ilk orucunu tutacak.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTECEK?

12 Mayıs Çarşamba günü Ramazan ayının sonuna geliyoruz. Ertesi gün yani 13 Mayıs Perşembe günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü, 15 Mayıs Cumartesi günü ise son günü olarak belirlendi.

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Osman DEMİR
SEO Editörü
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