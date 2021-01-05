Ramazan menüler! En kolay, lezzetli Ramazan menüleri! İftar menüsü!

Ramazan ayı boyunca kalabalık, bereketli sofraları görmek mümkün. Ramazan ayı boyunca birbirinden kolay ve lezzetli menüleri haberimizde bulabilirsiniz. Ramazan menüler! En kolay, lezzetli Ramazan menüleri! İftar menüsü!

Özenli, kalabalık ve lezzetli iftar sofraları Ramazan ayı boyunca devam eder. Sevdiklerinizi ağırlayacağınız bu sofrada iftar menüleri için haberimize bakabilirsiniz. Ramazan menüler! En kolay, lezzetli Ramazan menüleri! İftar menüsü!

LEZZETLİ İFTAR MENÜLERİ

1. Menü

PATATES ÇORBASI,

KARNIYARIK

HAMSİLİ PİLAV

GAVURDAĞI SALATASI

ŞEKERPARE

2. Menü

YÜKSÜK ÇORBASI



FIRINDA TAS KEBABI

TEREYAĞLI PİRİNÇ PİLAVI

MEVSİM SALATA

TİRAMİSU

3. Menü

ENGİNAR ÇORBASI

ZEYTİNYAĞLI FASULYE

FIRINDA SÜTLÜ KARNABAHAR

PATATES SALATASI

VİŞNE KOMPOSTOSU

4. Menü

Izgara tavuk

Tereyağlı pilav

Patlıcan yemeği

Semiz otu salatası

Brownie

5. Menü

Mercimek çorbası

Kapuska

Kıyma soslu makarna

Kadayıflı muhallebi