Ramazan menüler! En kolay, lezzetli Ramazan menüleri! İftar menüsü!
Ramazan ayı boyunca kalabalık, bereketli sofraları görmek mümkün. Ramazan ayı boyunca birbirinden kolay ve lezzetli menüleri haberimizde bulabilirsiniz. Ramazan menüler! En kolay, lezzetli Ramazan menüleri! İftar menüsü!
Özenli, kalabalık ve lezzetli iftar sofraları Ramazan ayı boyunca devam eder. Sevdiklerinizi ağırlayacağınız bu sofrada iftar menüleri için haberimize bakabilirsiniz. Ramazan menüler! En kolay, lezzetli Ramazan menüleri! İftar menüsü!
LEZZETLİ İFTAR MENÜLERİ
1. Menü
PATATES ÇORBASI,
KARNIYARIK
HAMSİLİ PİLAV
GAVURDAĞI SALATASI
ŞEKERPARE
2. Menü
YÜKSÜK ÇORBASI
FIRINDA TAS KEBABI
TEREYAĞLI PİRİNÇ PİLAVI
MEVSİM SALATA
TİRAMİSU
3. Menü
ENGİNAR ÇORBASI
ZEYTİNYAĞLI FASULYE
FIRINDA SÜTLÜ KARNABAHAR
PATATES SALATASI
VİŞNE KOMPOSTOSU
4. Menü
Izgara tavuk
Tereyağlı pilav
Patlıcan yemeği
Semiz otu salatası
Brownie
5. Menü
Mercimek çorbası
Kapuska
Kıyma soslu makarna
Kadayıflı muhallebi