Ramazan kolisi dağıtan şahsı silahla vurdu
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Ramazan kolisi dağıtan şahsı silahla vurdu

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - Haberler | 3. Sayfa

Ramazan kolisi dağıtan şahsı silahla vurdu Samsun'da Ramazan kolisi dağıtan bir kişiye silahlı saldırı düzenleyerek yaraladığı iddia edilen şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Ramazan kolisi dağıtan şahsı silahla vurdu

SAMSUN - Samsun'da Ramazan kolisi dağıtan bir kişiye silahlı saldırı düzenleyerek yaraladığı iddia edilen şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yardım için Ramazan kolisi dağıtan Y.K.silahlı saldırıya uğradı. Tabancayla açılan ateş sonucu her iki ayağından yaralanan Y.K., 112 ekipleri tarafından Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı yaralama olayına karıştıkları iddia edilen Y.Y.Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgulanması tamamlanan Y.Y. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Ramazan kolisi dağıtan şahsı silahla vurdu
Ramazan kolisi dağıtan şahsı silahla vurdu
Ramazan kolisi dağıtan şahsı silahla vurdu
Ramazan kolisi dağıtan şahsı silahla vurdu
Ramazan kolisi dağıtan şahsı silahla vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY

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