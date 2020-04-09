Ramazan kolilerinin satışı başladı Ramazan Ayı'na özel olarak hazırlanan kolilerin satışı başladı.

Ramazan Ayı'na özel olarak hazırlanan kolilerin satışı başladı. CarrefourSA, hazırlanan klasik kolilerde içinde ayçiçek yağından pirince, mercimekten bulgura kadar toplam 15 ürünün yer aldığını duyurdu.

Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, iftar ve sahur sofralarına bereket getiren Ramazan kolilerinin satışına başladığını duyurdu. CarrefourSA, Klasik Ramazan Kolisi, Süper Ramazan Kolisi, Mega Ramazan Kolisi ve Lüks Ramazan Kolisi olmak üzere dört farklı koliyi müşterileriyle buluşturduğunu açıkladı.

KLASİK RAMAZAN KOLİSİ'NDE 15 ÜRÜN BULUNUYOR

Yapılan açıklamada, "92,85 TL yerine yüzde 46 tasarrufla 49,90 TL'den sunulan Klasik Ramazan Kolisi'nde 1 Litre Safya Ayçiçek Yağı, 1 kg Baharım Osmancık Pirinç, 1 kg Tat Kırmızı Mercimek, 1 Kg Duru Başbaşı Bulgur, 750 g Torku Küp Şeker, 500 g Ofçay Binbirdem Harman Çay, 1 Kg Sinangil Buğday Unu, 500 g. Filiz Burgu Makarna, 430 g Tat Domates Salçası, 750 g Billur İyotlu Sofa Tuzu, 54 g Bizim Mutfak Mercimek Çorbası, 6'lı Bizim Tavuk Bulyon, 150 g Kenton Sakızlı Muhallebi, 1 Lt Pepsi Twist Kola ve 1 Lt Lipton Şeftalili Soğuk Çay olmak üzere toplam 15 farklı ürün yer alıyor" denildi.

İçinde 22 adet farklı ürün bulunan Süper Ramazan Kolisinin ise, 127,85 TL yerine 79,90 TL'den, 26 farklı ürün bulunduran Mega Ramazan Kolisi de 163,20 TL yerine 99,90 TL'den satışa sunulurken 35 farklı ürünüyle Lüks Ramazan Kolisi, 249,75 TL yerine 149,90 TL'den satıldığı bildirildi.

İNTERNETTEN SİPARİŞ İMKANI

Açıklamada, CarrefourSA'nın Ramazan kolileri için online marketi CarrefourSA.com üzerinden de sipariş aldığını, bununla birlikte CarrefourSA Alışveriş Çeki, Kurumsal Hediye kartı ve Elektronik kart ile sevdiklerine hediye almak isteyenlere de farklı seçenekler sunduğu bilgisi yer aldı.

Kaynak: DHA