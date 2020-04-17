Ramazan kolileri hazırlanmaya başladı RAMAZAN aynının yaklaşmasıyla birlikte ramazan kolisi hazırlıkları başladı.

RAMAZAN aynının yaklaşmasıyla birlikte ramazan kolisi hazırlıkları başladı. Fırınlarda ise pide hazırlıkları var.

Nisan ayının 24'ü ramazanın ilk günü. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte ramazan kolileri hazırlanmaya başladı. Rami Kuru Gıda Toptancıları Hali'nde hazırlanan kolilerin fiyatları ise 80'le 300 lira arasında değişiyor. En düşük fiyatlı kolinin içerisinde yaklaşık 14 parça ürün bulunurken en yüksek fiyatlı kolide 21 parça ürün bulunuyor.

KOLİ FİYATLARI 80'LE 300 LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR

Toptancı Adem Lenger, "Geçen seneye oranla fark oluştu. Geçen sene 70 lira olan kumanya bu sene 80-90 liraya dayandı. Koronavirüs nedeniyle halkımızın alım gücü düştüğü için 80 liraya çektik biz de. Ürünler bazında 10'ar liralık bir artış var. En düşük 80 liradan başlıyor 350-400 liraya kadar çıkabiliyor. İçindeki adet ve kiloya göre fiyat değişiyor. Geçen seneye oranla talep arttı. Geçen yıl 50 tane yapan bu yıl 100 tane yaptırıyor. Muhtarlıklar, vakıflar geliyor. Geçen hafta başladık. Yaklaşık 5 bin tane yaptık. Hafta sonu yasak olduğu için yapamayacağız" diye konuştu.

"FİYAT ARTIŞI DAHA ÇOK YAĞ VE SALÇA GRUBUNDA"Fiyat artışının daha çok yağ ve salça grubunda olduğunu belirten Lenger, "Fiyat artışı daha çok yağ ve salça grubunda oldu. Bakliyatlar normal, fasulyede biraz artış var. Diğer ürünlerde fiyatlar normal. 2 litre yağın toptan fiyatı 18 liradan 20 liraya yükseldi. Şu anda fiyatlar böyle ama ileride ne olur bilemiyoruz. Kumanyalara talep arttığı için yağ ve salça grubu tırmanışa geçti. Biz de fabrikalardan fiyatları düşürmesini bekliyoruz" dedi.

FIRINLARDA RAMAZAN HAZIRLIĞIÖte yandan, ramazan hazırlıkları fırınlarda da devam ediyor. Ramazan pidesi satışı sırasında yaşanacak yoğunluğa hazırlanan fırıncılar sosyal mesafeye dikkat edeceklerini belirtiyor. Fırıncı Ensar Kaya ise, "Gerekli önlemleri aldık. Sosyal mesafe ile ekmek satıyoruz. İçeriye 1 kişiden fazAla müşteri almıyoruz. Ramazan da ise müşterileri içeri almadan sosyal mesafeyi koruyacak şekilde satış yapacağız. Çizgiler de çizdik kurallara uyuyoruz" dedi.



- İstanbul

Kaynak: DHA