Ramazan kolileri gönüllü gençler ve sporcular tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Ramazan kolileri gönüllü gençler ve sporcular tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

Ramazan kolileri gönüllü gençler ve sporcular tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı
Bültenler - Haberler | Güncel

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak hazırlanan yüzlerce Ramazan kolileri gönüllü gençler ve sporcular tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak tüm birimlerimiz, Ramazan ayını fırsat bilerek paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma ruhu içerisinde gıda malzemelerinin bulunduğu yüzlerce koliyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. İl merkezi ve ilçelerimizde Gençlik Liderlerimiz, gönüllülerimiz ve sporculardan oluşan gençlerimizle birlikte dağıtıma katılan İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ve birim müdürleri ile Ramazan kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere takdim ettiler.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, "Bu yıl Ramazan yardımlaşma ve dayanışma duygusunun her zamankinden fazla hissedildiği bu mübarek ayda bu hazırlamış olduğumuz Ramazan kolilerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına özen gösterdik. Yüce Dinimiz Müslümanları kardeş olarak tarif etmiş, birbirinin derdiyle dertlenmeyeni hakiki mümin saymamıştır. "Yanı başındaki komşusu açken tok olarak geceleyen kişi (olgun) mü'min değildir" hadisi şerifi ile de Müslümanların yakın çevrelerine karşı sorumlulukları hatırlatılmaktadır. Durumu iyi olanlar olmayanlarla ekmeğini paylaşmak durumundadır. Dinimizin emri böyledir. Kadim medeniyetimiz ve geleneklerimiz buna işaret eder. Özellikle pandemi sürecinin yoğunlaştığı ve tam kapanmanın yaşandığı bu dönemde bu yardımlar daha da anlamlı hale geldiğini düşünüyor, bu yaşananların bizlere bir imtihan olduğunu ve doğru değerlendirmemiz gerektiğine inanıyorum. Gönüllerde sevgi, yüzlerde tebessüm, kalplerde dualara her zaman talibiz.

Yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasında ve dağıtımında emek veren tüm gençlerimize, sporcularımıza, birim müdürlerimize, gönüllülerimize ve yardımseverlere teşekkürlerimi sunuyor, önümüzdeki Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nın İslam âlemine ve aziz milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Tarkan Burak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ramazan kolileri gönüllü gençler ve sporcular tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 15:40:16. #1.14#

title