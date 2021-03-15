Ramazan Keskin: "Zor günler geçiriyorduk"
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Ramazan Keskin: "Zor günler geçiriyorduk"

15.03.2021 11:03 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:22
Ramazan Keskin:

Bursaspor'un genç futbolcusu Ramazan Keskin, Ankaraspor'u 3-1 yendikleri ve bir gol kaydettiği maçla ilgili olarak, "Zor günlerden geçiyorduk. Ligin ikinci yarısında inişli çıkışlı dönemler yaşadık.

Bursaspor'un genç futbolcusu Ramazan Keskin, Ankaraspor'u 3-1 yendikleri ve bir gol kaydettiği maçla ilgili olarak, "Zor günlerden geçiyorduk. Ligin ikinci yarısında inişli çıkışlı dönemler yaşadık. Önemli bir galibiyet aldık" dedi.

TFF 1. Lig'in 26. haftasında sahasında Ankaraspor'u 3-1 mağlup eden Bursaspor'da bir gole imza atan Ramazan Keskin, yayıncı kurulaşa konuştu. "Bütün takım arkadaşlarımın ayağına sağılık" diyen genç futbolcu, şunları söyledi: "Zor günlerden geçiyorduk. Sezonun ikinci yarısında inişli çıkışlı dönemler yaşadık. Son iç saha maçımızda Akhisarspor'a karşı iyi bir dönüş yapmıştık. Ankaraspor'a karşı da iyi bir dönüş yaptık ve kazandık. Kalan maçları da kazanmamız lazım. Hocamız da antrenmanlarda önde baskı istediğini söylemişti. Bunu yaptık. Arkadaşlarım da yoruldu ama iyi bir galibiyet aldık." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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