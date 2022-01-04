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Ramazan Keskin ve Onur Atasayar'a doğum günü sürprizi

Ramazan Keskin ve Onur Atasayar'a doğum günü sürprizi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursasporlu futbolcular, takım arkadaşları Ramazan Keskin ve Onur Atasayar'a doğum günü sürprizi yaptı.

Bursasporlu futbolcular, takım arkadaşları Ramazan Keskin ve Onur Atasayar'a doğum günü sürprizi yaptı.

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarına devam eden Bursaspor'da bugün keyifler yerindeydi. Yeşil-beyazlı futbolcular, takım arkadaşları Ramazan Keskin ve Onur Atasayar'a doğum günü sürprizi yaptı. Antrenman öncesi gerçekleşen organizasyona Teknik Direktör Tamer Tuna ve ekibi de katıldı. İki ayrı pastayı üfleyen Ramazan ve Onur'a takım arkadaşları ve teknik heyet yeni yaşlarında mutluluklar diledi. - BURSA

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