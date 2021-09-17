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Ramazan İzol'dan nefes kesen kitap

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Ramazan İzol'dan nefes kesen kitap

Devletin Derin Aklı ve Kumpas kitaplarının yazarı; araştırmacı yazar ve Doğu ve Güneydoğu'nun genç kanaat önderlerinden Ramazan İzol'un yeni kitabı Nizamülmülk; raflarda yerini aldı.

Devletin Derin Aklı ve Kumpas kitaplarının yazarı; araştırmacı yazar ve Doğu ve Güneydoğu'nun genç kanaat önderlerinden Ramazan İzol'un yeni kitabı Nizamülmülk; raflarda yerini aldı.

Lopus Yayınevi tarafından yayınlanan kitap; online mecralarda da kitapseverleri bekliyor. İzol, son kitabının heyecanını sosyal medya hesabından paylaşarak; "Beklenen güne az kaldı akıl dolu büyük Selçuklunun sır odasının sahibi ve Veziri Nizamülmülk'ün sır dolu hayatına adım atmaya hazırmısınız. Geliyor gelmekte olan. Yol yürümedim yol yürüttüler, yol yürümeyi öğrettiler" ifadelerini kullandı.

İlk iki kitabı satış rekorları kıran ve okuyucuların bir nefeste okuduğu 'Devletin Derin Aklı' ve 'Kumpas' isimli kitabının ardından üçüncü kitabı olan 'Nizamül Mülk'ün yayına çıktığını duyuran Ramazan İzol, "Siyaseti yeniden yazan derin bir akıl. Bir yanda Hasan Sabbah ile savaşırken diğer yandan sultanları ayakta tutan akıl dolu savaşlara giriyordu. Bu kitapta ise onun aksiyon dolu hayatına şahit olurken bir yandan da siyasetnamesin de yer alan ilginç ve dahice tavsiyeleri okuyacaksınız. Akıcı üslup ve tarihi yaşatan kalemimle bitirmeden çıkamayacağınız bu dünya sizi bekliyor" dedi. - DİYARBAKIR

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