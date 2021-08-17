Ramazan İzol'dan gündeme dair değerlendirmeler

Yazar Ramazan İzol, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Yazar Ramazan İzol, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Doğu ve Güneydoğu'nun genç kanaat önderlerinden olan ve 'Devletin Derin Aklı' ile 'Kumpas' kitaplarının yazarı Ramazan İzol, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. İzol, "Son zamanlarda sınır dışında ve kırsallarda terör unsurlarına karşı başarılı operasyonlar yürüten devletimiz bu operasyonlar sonucunda; kırsalda terör unsurları gittikçe azalmış hatta yok seviyesine gelmiştir. Tabii bununla ilgili, terör devleti ve teröristler ülkemizi içten bozguna uğratmak için B planına geçmişlerdir. Bu B planından bir tanesi, kurulan bu PAGO adı verilen terör örgütüdür. Bu POGA, ASALA'nn yan kolu haline gelecek ve devletimiz içinde iç kargaşaya sebebiyet verip bir iç çatışma çıkartmaya çalışacaklardır. Bunların bir diğer amacı da ülkenin içerisindeki özellikle İran bağlantılı Alevileri kışkırtarak bir ayaklanma yöntemi oluşturmaya gayret gösteriyorlar" dedi.

Sınırda bir göç akını olduğunu, ülke içinde bir kargaşaya mahal vermemek için sınır güvenliğinin çok önemli olduğunu anlatan İzol, "Aynı zamanda buradan tüm milletimize, bölge halkımıza özellikle; herhangi bir kışkırtmaya gelmemeleri, herhangi bir iç ayaklanmaya sebebiyet verecek durumda bulunmamalarını, soğukkanlılıklarını korumalarını ve sosyal medyadaki bazı çağrılara kulak vermemelerini rica ediyorum. Devletimizin, her zaman olduğu gibi yanında olmalıyız" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı