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Ramazan'ın vazgeçilmezi atom tezgahlarda

Ramazan'ın vazgeçilmezi atom tezgahlarda Samsunluların gözde Ramazan tatlısı olan protein deposu 'atom', Ramazan ayının başlamasıyla tezgahlarda yerini aldı.

28.04.2020 20:39 | Son Güncelleme: 28.04.2020 20:40

Ramazan'ın vazgeçilmezi atom tezgahlarda

SAMSUN - Samsunluların gözde Ramazan tatlısı olan protein deposu 'atom', Ramazan ayının başlamasıyla tezgahlarda yerini aldı.

Ramazan ayında Samsunluların severek tükettiği tatlıların başında gelen 'atom' bu ay içinde her köşe başında tezgahları süslüyor. Samsun'a özgü lezzetlerden olan atom 7'den 70'e herkes tarafında seviliyor. 11 ayın sultanı Ramazan olduğu gibi atom da bu ayda sofraların sultanı. Yumurta akı, şeker ve sudan yapılan bu tatlı protein deposu olarak nitelendiriliyor. Sokaklar her Ramazan satıcıların "Bal atom" sesleri ile çınlıyor. İnsanlar iftardan sonra tatlı niyetine tüketiyor. Üreticisi ise talebe yetişemiyor.

"Talebe yetişemiyoruz"

Atomun Samsun'un geleneksel tatlısı olduğunu ifade eden 20 yıllık atom ustası 35 yaşındaki Mustafa Bahar, "Her Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinde bir tanesi atomdur. Samsun'da bu tatlıyı pek az insan yapabilir. Ustalığı çok farklıdır. Talebe yetişemiyoruz. Talep çok fazla olduğu için gece-gündüz atom döküyoruz. Çok lezzetli bir ürün. Özellikle de sadece Ramazan ayında talep görüyor" dedi.

"Ben de çok tüketiyorum"

Atom yapılışı hakkında bilgi veren Bahar, "10 kilo şeker, 9 bardak su, 11 bardak yumurta beyazını bir kazana döküyoruz. Kısık ateşte şeker kalmayıncaya dek eritiyoruz. Mikserimizde çırpıyoruz ve bu kıvamı alıyoruz. 10 kilo şekerden 430 ile 450 arası atom alıyoruz. Toptan olarak tanesini 30 kuruşa veriyoruz. Tanesi alıcı tarafından 50 kuruştan satılıyor. Günde yaklaşık 5 bin tane atom üretiyoruz. Bir tane bile kalmıyor. Üreten benim ama ben bile çok yiyorum. Hani bal yiyen baldan usanır derler ama ben usanmıyorum. Ramazan aylarında çok seviliyor, Ramazan'dan sonra pek tüketilmiyor. Tatlı niyetine geçiyor. Sokağa çıkma kısıtlamasında da pidenin yanında dışarıda araçlarımızla müşteriye ulaştırıyoruz" diye konuştu.

Ramazan'ın vazgeçilmezi atom tezgahlarda

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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