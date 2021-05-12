Ramazan'ın son sahurunda abdal şov
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Ramazan'ın son sahurunda abdal şov

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

- Ramazan'ın son sahurunda abdal şov Kırşehir'de mahalli sanatçılar belediye organizesinde gösteri düzenledi Kırşehir'de, belediye organizesinde ramazan ayının son gecesinde abdal şov düzenlendi.

- Ramazan'ın son sahurunda abdal şov

Kırşehir'de mahalli sanatçılar belediye organizesinde gösteri düzenledi

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, belediye organizesinde ramazan ayının son gecesinde abdal şov düzenlendi.

Mahalli Sanatçılar sokaklarda davul zurna ile gezerek ramazan ayına veda programı yaptı. 40 davul ve zurna ustası, 4 mahallede "ramazan ayına veda programı" gerçekleştirdi. Gruplara ayrılarak Medrese, Yenice, Nasuhdede ve Ahi Evran mahallelerindeki caddeleri dolaşan abdallar davul ve zurna çaldı. Vatandaş ise kısıtlamalar nedeniyle evlerinin balkonundan yapılan organizasyonu izledi.

Cacabey Meydanı'nda toplanan guruplar Cacabey Camii'ne asılan ramazan mahyasının önünde ramazan ayına merhum bozlak ustası Neşet Ertaş'ın "yolcu" türküsünü seslendirerek veda etti.

Ramazan'ın son sahurunda abdal şov
Ramazan'ın son sahurunda abdal şov
Ramazan'ın son sahurunda abdal şov
Ramazan'ın son sahurunda abdal şov

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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