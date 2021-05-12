Ramazan'ın son günü mü bugün mü yarın mı? Bugün (12 Mayıs Salı) Ramazan ayının son günü mü olacak? Ramazan'ın son gecesi ne zaman?
Bugün Ramazan ayının kaçıncı günü ve gecesi merak ediliyor. Mübarek Ramazan ayında ibadet etmek, namaz kılmak ve oruç tutmak oldukça sevap. Peki Ramazan ayında hangi gün hangi tarihe denk geliyor? Ramazan ayının 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ve 30. günleri ne zaman denk geliyor? Geceleri ne zaman? Ramazan'ın son günü mü bugün mü yarın mı? Yarın (13 Mayıs Çarşamba) Ramazan ayının son günü mü olacak?
Ramazan ayının son günü ne zaman hangi gündür? Mübarek 3 ayların üçüncü ayı Ramazan'ın son günlerine yaklaştık. Bugünlerde dua etmek ve ibadet etmek oldukça faziletlidir, alimler tarafından tavsiye edilmiştir. Peki, Ramazan ayının son günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Ramazanın son günü 12 Mayıs mı 13 Mayıs mı? Ramazanın son günü bugün mü yarın mı? Ramazan'ın son gecesi ne zaman? Ramazan'ın son günü mü bugün mü yarın mı? Yarın (13 Mayıs Çarşamba) Ramazan ayının son günü mü olacak? Bugün (12 Mayıs Salı) Ramazan ayının son günü mü olacak?
RAMAZAN AYININ SON GÜNÜ NE ZAMAN?
Ramazan Ayı'nın son günü bugün yani 12 Mayıs Çarşamba günüdür. Son gecesi ise 11 Mayıs Salı'yı 12 Mayıs Çarşamba'ya bağlayan gecedir. Bugün Ramazan Bayramı arefe günüdür.
- Ramazan'ın son günü : 12 Mayıs Çarşamba
- Ramazan Bayramı 1. günü : 13 Mayıs Perşembe
RAMAZAN'IN SON GÜNÜ BUGÜN MÜ? YARIN MI?
Evet Ramazan ayının son günü yani 30. günü bugün 12 Mayıs Çarşamba günüdür. Yarın ise Ramazan Bayramı 1. günüdür.
RAMAZAN'IN SON GECESİ NE ZAMAN?
Ramazan Ayı'nın son gecesi bu gece 11 Mayıs Salı'yı 12 Mayıs Çarşamba'ya bağlayan gecedir.
BUGÜN RAMAZAN'IN KAÇINCI GÜNÜ VE GECESİ?
Bugün 12 Mayıs Çarşamba günü Ramazan ayının 30. günüdür. Bugün 12 Mayıs Çarşamba günü Ramazan ayının son günüdür. Yani son oruç günü bugündür. 11 Mayıs Salı'yı 12 Mayıs Çarşamba'ya bağlayan gece ise Ramazan ayının 30. gecesidir. Dinimizde geceler önce geldiği için Ramazan ayının 30. gecesi gününün bir önceki akşamı sayılıyor.
2021 yılı için Ramazan Ayının ilk 30 günü ve tarihi aşağıdaki gibidir:
Ramazan Ayı 1. günü : 13 Nisan Salı
Ramazan Ayı 2. günü : 14 Nisan Çarşamba
Ramazan Ayı 3. günü : 15 Nisan Perşembe
Ramazan Ayı 4. günü : 16 Nisan Cuma
Ramazan Ayı 5. günü : 17 Nisan Cumartesi
Ramazan Ayı 6. günü : 18 Nisan Pazar
Ramazan Ayı 7. günü : 19 Nisan Pazartesi
Ramazan Ayı 8. günü : 20 Nisan Salı
Ramazan Ayı 9. günü : 21 Nisan Çarşamba
Ramazan Ayı 10. günü : 22 Nisan Perşembe
Ramazan Ayı 11. günü : 23 Nisan Cuma
Ramazan Ayı 12. günü : 24 Nisan Cumartesi
Ramazan Ayı 13. günü : 25 Nisan Pazar
Ramazan Ayı 14. günü : 26 Nisan Pazartesi
Ramazan Ayı 15. günü : 27 Nisan Salı
Ramazan Ayı 16. günü : 28 Nisan Çarşamba
Ramazan Ayı 17. günü : 29 Nisan Perşembe
Ramazan Ayı 18. günü : 30 Nisan Cuma
Ramazan Ayı 19. günü : 1 Mayıs Cumartesi
Ramazan Ayı 20. günü : 2 Mayıs Pazar
Ramazan Ayı 21. günü : 3 Mayıs Pazartesi
Ramazan Ayı 22. günü : 4 Mayıs Salı
Ramazan Ayı 23. günü : 5 Mayıs Çarşamba
Ramazan Ayı 24. günü : 6 Mayıs Perşembe
Ramazan Ayı 25. günü : 7 Mayıs Cuma
Ramazan Ayı 26. günü : 8 Mayıs Cumartesi
Ramazan Ayı 27. günü : 9 Mayıs Pazar
Ramazan Ayı 28. günü : 10 Mayıs Pazartesi
Ramazan Ayı 29. günü : 11 Mayıs Salı
Ramazan Ayı 30. günü : 12 Mayıs Çarşamba
Dinimizde günler; sabah namazından (imsak vaktinden) akşam namazına kadar olan süredir.
2021 yılı için Ramazan Ayının ilk 30 gecesi ve tarihi aşağıdaki gibidir:
Ramazan Ayı 1. gecesi : 12 Nisan Pazartesi'yi 13 Nisan Salı'ya bağlayan gece
Ramazan Ayı 2. gecesi : 13 Nisan Salı'yı 14 Nisan Çarşamba'yı bağlayan gece
Ramazan Ayı 3. gecesi : 14 Nisan Çarşamba'yı 15 Nisan Perşembe'yi bağlayan gece
Ramazan Ayı 4. gecesi : 15 Nisan Perşembe'yi 16 Nisan Cuma'yı bağlayan gece
Ramazan Ayı 5. gecesi : 16 Nisan Cuma'yı 17 Nisan Cumartesi'yi bağlayan gece
Ramazan Ayı 6. gecesi : 17 Nisan Cumartesi'yi 18 Nisan Pazar'ı bağlayan gece
Ramazan Ayı 7. gecesi : 18 Nisan Pazar'ı 19 Nisan Pazartesi'yi bağlayan gece
Ramazan Ayı 8. gecesi : 19 Nisan Pazartesi'yi 20 Nisan Salı'yı bağlayan gece
Ramazan Ayı 9. gecesi : 20 Nisan Salı'yı 21 Nisan Çarşamba'yı bağlayan gece
Ramazan Ayı 10. gecesi : 21 Nisan Çarşamba'yı 22 Nisan Perşembe'ye bağlayan gece
Ramazan Ayı 11. gecesi : 22 Nisan Perşembe'yi 23 Nisan Cuma'yı bağlayan gece
Ramazan Ayı 12. gecesi : 23 Nisan Cuma'yı 24 Nisan Cumartesi'yi bağlayan gece
Ramazan Ayı 13. gecesi : 24 Nisan Cumartesi'yi 25 Nisan Pazar'ı bağlayan gece
Ramazan Ayı 14. gecesi : 25 Nisan Pazar'ı 26 Nisan Pazartesi'yi bağlayan gece
Ramazan Ayı 15. gecesi : 26 Nisan Pazartesi'yi 27 Nisan Salı'yı bağlayan gece
Ramazan Ayı 16. gecesi : 27 Nisan Salı'yı 28 Nisan Çarşamba'yı bağlayan gece
Ramazan Ayı 17. gecesi : 28 Nisan Çarşamba'yı 29 Nisan Perşembe'ye bağlayan gece
Ramazan Ayı 18. gecesi : 29 Nisan Perşembe'yi 30 Nisan Cuma'ya bağlayan gece
Ramazan Ayı 19. gecesi : 30 Nisan Cuma'yı 1 Mayıs Cumartesi'ye bağlayan gece
Ramazan Ayı 20. gecesi : 1 Mayıs Cumartesi'yi 2 Mayıs Pazar'a bağlayan gece
Ramazan Ayı 21. gecesi : 2 Mayıs Pazar'ı 3 Mayıs Pazartesi'ye bağlayan gece
Ramazan Ayı 22. gecesi : 3 Mayıs Pazartesi'yi 4 Mayıs Salı'ya bağlayan gece
Ramazan Ayı 23. gecesi : 4 Mayıs Salı'yı 5 Mayıs Çarşamba'ya bağlayan gece
Ramazan Ayı 24. gecesi : 5 Mayıs Çarşamba'yı 6 Mayıs Perşembe'ye bağlayan gece
Ramazan Ayı 25. gecesi : 6 Mayıs Perşembe'yi 7 Mayıs Cuma'ya bağlayan gece
Ramazan Ayı 26. gecesi : 7 Mayıs Cuma'yı 8 Mayıs Cumartesi'ye bağlayan gece
Ramazan Ayı 27. gecesi : 8 Mayıs Cumartesi'yi 9 Mayıs Pazar'a bağlayan gece
Ramazan Ayı 28. gecesi : 9 Mayıs Pazar'ı 10 Mayıs Pazartesi'ye bağlayan gece
Ramazan Ayı 29. gecesi : 10 Mayıs Pazartesi'yi 11 Mayıs Salı'ya bağlayan gece
Ramazan Ayı 30. gecesi : 11 Mayıs Salı'yı 12 Mayıs Çarşamba'ya bağlayan gece
Dinimizde geceler; akşam namazından imsak vaktine kadar olan süredir.