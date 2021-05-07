Ramazan'ın son cumasında camiler mahzun kalmadı
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Ramazan'ın son cumasında camiler mahzun kalmadı

Ramazan'ın son cumasında camiler mahzun kalmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Korona virüsü (Kovid-19) önlemleri kapsamında tam kapanma kararının alındığı Türkiye'de Ramazan ayının son cumasında camiler mahzun kalmadı.

Korona virüsü (Kovid-19) önlemleri kapsamında tam kapanma kararının alındığı Türkiye'de Ramazan ayının son cumasında camiler mahzun kalmadı.

Samsun'da 11 ayın sultanı Ramazan ayının son cuma namazında vatandaşlar camilere akın etti. Başta Büyük Cami olmak üzere şehir merkezindeki tarihi camilerde Kovid-19 tedbirleri nedeniyle yer bulamayan vatandaşlar, namazlarını dışarıda kılmak zorunda kaldı. Büyük Cami'deki cuma namazını İl Müftüsü Seyfullah Çakır kıldırdı. Seccadelerini cami avlularına seren vatandaşlar, Ramazan ayının son cuma namazını eda etti. Cuma namazının ardından vatandaşlar, Ramazan'ın son cuma namazı ve Kadir Gecesi'ne ulaşmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Geçen yıl Ramazan ayının son cuma namazında camiler Kovid-19 nedeniyle kapatılmış, İslamiyet'in kutsal mekanları olan camiler Ramazan ayında sessizliğe bürünmüştü. - SAMSUN

Ramazan'ın son cumasında camiler mahzun kalmadı
Ramazan'ın son cumasında camiler mahzun kalmadı
Ramazan'ın son cumasında camiler mahzun kalmadı
Ramazan'ın son cumasında camiler mahzun kalmadı
Ramazan'ın son cumasında camiler mahzun kalmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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