Ramazan'ın son cuması Cüzdan duası nasıl yapılır? Ramazan'ın son cuması yazılan bereket duası nedir?
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Ramazan'ın son cuması Cüzdan duası nasıl yapılır? Ramazan'ın son cuması yazılan bereket duası nedir?

Ramazan'ın son cuması Cüzdan duası nasıl yapılır? Ramazan'ın son cuması yazılan bereket duası nedir?
Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem

Ramazan'ın son cuması Cüzdan duası nasıl yapılır, Ramazan'ın son cuması yazılan bereket duası nedir araştırılıyor. Ramazan ayının son cuması ise 7 Mayıs 2021 tarihine (bugüne) isabet ediyor. Bu önemli günde Müslüman alemi ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek ve dualar etmek istiyor. Peki, Ramazan'ın son cuması Cüzdan duası nasıl yapılır? Ramazan'ın son cuması yazılacak bereket duası nedir? Ramazan'ın son cuması yazılan bereket duası, para duası nedir?

Her gün yanımızda taşıdığımız şeylerin başında cüzdanlarımız yer alıyor. Taşıdığımız cüzdanın ise bereketli olmasını ve içerisinden helal kazancın eksik olmaması en büyük temennilerimizden biri. Cüzdanda bereket olması ve helal kazancın azalmaması için ise islam alimleri cüzdan duasının okunmasını ve taşınmasını tavsiye ederler.

Cüzdan duası okumak ve o duaları cüzdanın içerisinde taşımak, cüzdandaki paranın daha bereketli ve hayırlı olmasına vesile olur. Cüzdan duasını okumadan ve yazmadan önce ise uyulması gereken bazı noktalar söz konusu. Bizde bu yazımızda sizler için cüzdan duasına yönelik bilinmesi gereken tüm noktaları bir araya getirdik.

Cüzdan Duası Ne Zaman Yazılır?

İnanışa göre, cüzdan duası Ramazan ayındaki son Cuma gününde, sela ile öğle ezanın okunduğu dönem arasında yazılmalıdır. Bu dönem içerisinde yazılan cüzdan duasının daha bereketli olduğuna inanılır. Bununla birlikte, yazılan cüzdan duası bir sonraki yılın aynı dönemine kadar cüzdanda kalmalıdır.

Cüzdan Duası Nasıl Yazılır?

Cüzdan duasını yazmadan önce yapılması gereken bazı elzem şeyler vardır. Cüzdan duası, Kur-an'ı Kerim'de yer aldığı için yazmadan önce mutlaka abdest alınmalıdır. Duanın yazılacağız kağıt ve kalemin ise temiz olması gerekmektedir.

Cüzdan duası yazıldıktan sonra ise ayetler dışarıda kalacak şekilde katlanması gerekir ve cüzdanda paraların bulunduğu yerin yanına konulmalıdır. Bu sayede duanın daha fazla bereket getireceği düşünülür. Cüzdan duası, para konulan diğer yerlerin içinede konulabilir. Örneğin, kumbara, çanta ya da benzeri para taşıma eşyalarının içine cüzdan duasını besleme çekerek koyabilirsiniz.

Hangi Ayetler Cüzdan Duası Olarak Yazılır?

Cüzdan duası olarak yazılması gereken ayetler; Araf Suresinin 10.ayeti ve Sâd Suresinin 54.ayetleridir. Bu iki ayetin Arapça olarak yazılması gerekmektedir.

Cüzdan Duası – Araf Suresi

"Bismillahirrahmanirrahim,

Ve le gad mekkennakum fi'l- ardı ve cealna lekum fiha maayiş', galilen ma teşkurun.

Sadak allah ül azim."

Türkçe Meâli

"Andolsun ki, sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim kaynakları halk ettik, yarattık. Ne kadar az şükrediyorsunuz."

Cuma Duası – Sâd Suresi

"Bismillahirrahmanirrahim,

Inne haza le rızkunz mz lehu min nefad.

Sadak allah ül azim."

Türkçe Meâli

Kuşkusuz bu, bitmek tükenmek bilmeyen nimetimizdir.

Cüzdan Duası Olarak Okunabilecek Esma

Cüzdan duasın daha bereketli ve hayırlı olması için her gün esma okunabilir. Yazılan cuma duasıyla beraber her gün 100 defa okunması gereken esma ise;

"Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayy ya Kayyum ya Hannan ya Mennan ya Bedi'as-semavati vel ard ya Malikel Mulki Zul Celali vel İkram."

Ramazan Eles
Gündem Editörü
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