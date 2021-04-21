Ramazan'ın ruhunu yansıtan paylaşma duygusu Büyükçekmece'de yaşatılıyor
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Ramazan'ın ruhunu yansıtan paylaşma duygusu Büyükçekmece'de yaşatılıyor

Ramazan'ın ruhunu yansıtan paylaşma duygusu Büyükçekmece'de yaşatılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Büyükçekmece Belediyesi her Ramazan ayında olduğu gibi bu yılda ihtiyaç sahibi vatandaşların temel gıda maddesi ihtiyaçlarını karşılıyor.

Büyükçekmece Belediyesi her Ramazan ayında olduğu gibi bu yılda ihtiyaç sahibi vatandaşların temel gıda maddesi ihtiyaçlarını karşılıyor.

Covid -19 salgını tedbirleri kapsamında geleneksel mahalle iftarlarını iptal eden Büyükçekmece Belediyesi, Ramazan ayında vatandaşların temel gıda maddesi ihtiyaçlarını karşılıyor.

İlçedeki ihtiyaç sahibi aileleri tespit eden Büyükçekmece Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayı boyunca erzak dağıtımını sürdürecek.

Belediye ekipleri 24 mahalleyi kapı kapı geziyor

Büyükçekmece Belediyesi öncülüğünde hayırsever vatandaşların da katkılarıyla bu yıl ilk etapta 15 bin gıda kolisi dağıtmayı planlayan belediye ekipleri, Kayseri ve Afyon illerinde patates ve soğan üreticilerinden temin ettiği ürünleri de Derman Belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. Belediye ekipleri ilçenin 24 mahallesinde belirlenen ihtiyaç sahiplerini evlerinde ziyaret ederek erzak kolisi, patates ve soğan dağıtırken ailelerin acil ihtiyaçları da tespit ediliyor.

"Biriz beraberiz, büyük bir aileyiz"

Büyükçekmece Belediyesi'nin geçmiş yıllarda "Biriz beraberiz, büyük bir aileyiz" sloganıyla fırın ve unlu mamul üreten iş yerlerinde başlattığı "Dayanışma Askısı Projesi" bu yılda oldukça yoğun ilgi görüyor. "Dayanışma Askısı"na yardımsever vatandaşlar tarafından asılan Ramazan pidesi ve ekmekler ihtiyaç sahibi ailelerin ekonomisine katkı sağlarken, Ramazan'ın ruhunu yansıtan dayanışma ve paylaşma duygusu da yaşatılmış oluyor. - İSTANBUL

Ramazan'ın ruhunu yansıtan paylaşma duygusu Büyükçekmece'de yaşatılıyor
Ramazan'ın ruhunu yansıtan paylaşma duygusu Büyükçekmece'de yaşatılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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