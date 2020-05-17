Ramazan'ın ruhuna uygun sosyal mesafeli sergi Ramazan'ın ruhuna uygun sosyal mesafeli sergi Yıldız Holding'den Dijital Sergi: Hz. Peygamber'in Veda Haccı Hutbeleri Her yıl Ramazan ayının manevi iklimine uygun olarak özel bir sergiye ev sahipliği yapan Yıldız Holding, bu sene Hz.

Ramazan'ın ruhuna uygun sosyal mesafeli sergi

Yıldız Holding'den Dijital Sergi: Hz. Peygamber'in Veda Haccı Hutbeleri

İSTANBUL - Her yıl Ramazan ayının manevi iklimine uygun olarak özel bir sergiye ev sahipliği yapan Yıldız Holding, bu sene Hz. Peygamber (Sallallahü teala aleyhi sellem)'in Veda Haccı Hutbeleri Hat ve Tezhip Koleksiyonu'nu Türkiye Milli Kültür Vakfı iş birliğiyle dijital ortamda sanatseverlerle buluşturuyor.

Yıldız Holding'in ev sahipliğinde hazırlanan dijital sergi, Hz. Peygamber'in Veda Haccı Hutbeleri Hat ve Tezhip Koleksiyonu'nu Türkiye Milli Kültür Vakfı iş birliğiyle sanatseverlerle buluşturuyor. Sergide, dünyaca ünlü 37 hat ve 26 tezhip ustası tarafından Peygamberimiz'in Veda Haccı Hutbeleri'nden seçilen metinlerin nakşedildiği eserler yer alıyor. Türkçe, İngilizce ve Arapça açıklamaların da yer aldığı sergideki eserler, ırk, renk ve sınıf üstünlüğünü reddederek insanlığa rehber olacak, örnek bir eşitlik anlayışını tarihe kaydeden Veda Haccı Hutbeleri'nin daha iyi anlaşılmasını amaçlıyor.

Dijital sergiyi www.vedahaccihutbeleri.org sitesinde 360 derece sanal turla ziyaret etmek mümkün. Aynı zamanda Yıldız Holding'in ve TMKV'nin sosyal medya hesaplarından da ulaşılabilirsiniz.

Kaynak: İHA