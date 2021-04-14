Ramazan'ın manevi ikliminde gönüllere dokunan ziyaretler
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Ramazan'ın manevi ikliminde gönüllere dokunan ziyaretler

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Ramazan'ın manevi ikliminde gönüllere dokunan ziyaretler

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte Ramazan ayında gönül seferberliği ziyaretlerini sürdürmeye devam ediyor.

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Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte Ramazan ayında gönül seferberliği ziyaretlerini sürdürmeye devam ediyor.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve eşi Dürdane Beyoğlu, yaşadığı rahatsızlık sonucu yatağa bağlı olarak yaşayan 70 yaşındaki Ali Gül ile geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden M.D.'nin ailesini ziyaret etti. Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiği ailelere olan desteğini dile getirerek Ramazan'ın manevi ikliminde gönüllere dokunmayı amaçladıklarını ifade etti.

Kanser hastası yatağa bağlı yaşıyor

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Kaynartepe Mahallesi'nde ev ziyaretleri gerçekleştirdi. Beyoğlu'nun ziyaret ettiği iki ailede yaşanan dramlar ve hikayeler öne çıktı. Girdiği binada kanser hastasının yaşadığını öğrenen Beyoğlu, yatağa bağlı olarak yaşama tutunmaya çalışan 70 yaşındaki Ali Gül'e geçmiş olsun dileğinde bulunarak hastalık nedeniyle moral verdi. Beyoğlu'nun ziyaret ettiği evlerden birinde ise bir süre önce babalarını kaybeden 5 çocuklu ailenin hikayesi çıktı. Beyin kanaması sonucu 47 yaşında hayatını kaybeden M.D.'nin ailesine taziye dileklerini ileten Beyoğlu, daha sonra aynı mahallede başka aileleri de ziyaret ederek desteğini ifade etti.

"İki yılın sonunda geldiğimiz aşama sevindirici"

Başkan Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu ve AK Parti Bağlar Kadın Kolları Başkanı Fatime Alakuş'un da katıldığı ziyaretlerde Beyoğlu, vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyerek imkanı olmayan ailelerin temel ihtiyaçlarını karşıladı. Ramazan'ın manevi ikliminde gönüllere dokunan ziyaretler gerçekleştirdiklerini anlatan Beyoğlu, "İki yılın sonunda geldiğimiz aşama insanı çok mutlu ediyor. Hemşerilerimiz ile aramızda çok güçlü bir bağ oluştu. Bizi evlerine davet edecek kadar samimi görüyorlar. Göstermiş oldukları ilgi ve teveccühten dolayı tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Ramazan'ın manevi ikliminde gönüllere dokunan ziyaretler
Ramazan'ın manevi ikliminde gönüllere dokunan ziyaretler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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