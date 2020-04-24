Ramazan'ın ilk iftarında Eyüpsultan Camii boş kaldı Ramazan'ın ilk iftarında Eyüpsultan Camii boş kaldı İftarlarda ziyaretçi akınına uğrayan Eyüpsultan Camiinin boş hali havadan görüntülendi Ramazan akşamlarında ziyaretçi akınına uğrayan Eyüpsultan Camisi, korona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında ilk iftarda boş kaldı.

Ramazan'ın ilk iftarında Eyüpsultan Camii boş kaldı

İftarlarda ziyaretçi akınına uğrayan Eyüpsultan Camiinin boş hali havadan görüntülendi

İSTANBUL - Ramazan akşamlarında ziyaretçi akınına uğrayan Eyüpsultan Camisi, korona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında ilk iftarda boş kaldı. Eyüpsultan Camisinin boş hali drone ile havadan görüntülendi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerle camiler ibadet kapatılmıştı. Bu kapsamda geçtiğimiz Ramazan aylarında ziyaretçi akınına uğrayan Eyüpsultan Camisi, bu yıl ilk iftarda boş kaldı. Eyüpsultan Camisinin boş hali ise drone ile havadan görüntülendi. Öte yandan mahya ile süslenen minareler, İstanbul manzarasıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İHA