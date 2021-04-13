Ramazan'ın ilk iftarı için metrelerce pide kuyruğu oluştu

Ramazan'ın ilk iftarı için metrelerce pide kuyruğu oluştu Pide almak isteyen vatandaşlar oluşturduğu metrelerce kuyruk, havadan görüntülendi Ataşehir'de Ramazan ayının ilk iftarı için pide almak isteyen vatandaşlar, fırınların önünde sosyal mesafe kuralına uyarak kuyruğa girdi.

Ramazan'ın ilk iftarı için metrelerce pide kuyruğu oluştu

Pide almak isteyen vatandaşlar oluşturduğu metrelerce kuyruk, havadan görüntülendi

İSTANBUL - Ataşehir'de Ramazan ayının ilk iftarı için pide almak isteyen vatandaşlar, fırınların önünde sosyal mesafe kuralına uyarak kuyruğa girdi. Pide üretimi 18.00 itibariyle sona ererken, pide almak isteyen vatandaşlar oluşturduğu metrelerce kuyruk, havadan görüntülendi.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ramazan pideleri fırınlardaki yerini aldı. Ataşehir'de de pide almak isteyen vatandaşlar maskelerini takıp sosyal mesafe kurallarına da uyarak fırınlar önünde kuyruğa girdi. Pide üretiminin 18.00 itibariyle sona ereceğinin belirtilmesi üzerine vatandaşlar erkenden gelerek fırınlar önünde uzun kuyruklar oluşturdu. O anlar ise havadan görüntülendi.

Pide kuyruğunda bekleyen vatandaşlardan Fatoş Türkoğlu, "Ramazan bizim için maneviyatı yüksek ve enerji dolu. Umarım virüs en kısa sürede biter de yine aileler iftar masalarında buluşur. İnşallah bu virüsü en kısa sürede atlatırız ülke olarak atlatır ve bereketli Ramazan ayımızı yaşamaya devam ederiz." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA