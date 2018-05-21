Ramazan'ın İlk Haftasında Hurma Satışları Durgun

Eskişehir'de, Ramazan ayı deyince akla ilk gelen meyvelerden olan hurmaya, bu mübarek ayın ilk haftasında ilgi düşük oldu.

İftar ve sahur sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden olan hurmaya olan ilgisizlik, esnafı da hayal kırıklığına uğrattı. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte satışların hareketlenmesini öngören hurma satıcıları, beklentilerinin boşa çıktığını ve Eskişehir'deki hurma sektörünün durgun bir dönemden geçtiğini dile getirdiler.

Eskişehir'de uzun yılladır hurma satışı yapan esnaf Enver Özdil, Eskişehir'deki hurma satışlarının uzun yıllardır zor bir süreçten vurgulayarak, "Aslında Ramazan ayının başlamasıyla birlikte fiyatlarımızda da düşüşler oldu. Birçok hurma çeşidimizde 4 liralık, 5 liralık düşüşler var. Ama yine de müşteri çekemiyoruz. Ramazan ayı deyince tabii ki akla ilk gelen meyvelerin başında hurma geliyor. Ancak ne yazık ki bu sene Eskişehir'de sektörümüz çok durgun. Aslında uzun yıllardır bu durumla karşı karşıyayız diyebilirim. Şuan satışlarımız çok düşük seviyelerde. Tabii ki bizi tatmin etmiyor. Umarız bu tablo kısa süre içerisinde değişir" dedi. - ESKİŞEHİR