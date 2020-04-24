Ramazan'ın ilk gününde Çamlıca Camii böyle görüntülendi Ramazan'ın ilk gününde Çamlıca Camii böyle görüntülendi Çamlıca Camii'nde "Hoşgeldin ya şehri Ramazan " mahlası Korona virüsü nedeniyle kapalı olan Çamlıca Camii Ramazan Ayı'nın ilk gününde havadan görüntülendi.

Ramazan'ın ilk gününde Çamlıca Camii böyle görüntülendi Çamlıca Camii'nde "Hoşgeldin ya şehri Ramazan " mahlası İSTANBUL - Korona virüsü nedeniyle kapalı olan Çamlıca Camii Ramazan Ayı'nın ilk gününde havadan görüntülendi. Korona virüsü tedbirleri kapsamında Çamlıca Camii'nde Teravih namazı kılınmamıştı. Teravih namazı kılınmayan Çamlıca Camii oruçların açıldığı Ramazan Ayı'nın ilk gününde havadan görüntülendi. Havadan görüntülenen Çamlıca Camii'sinin mahyasına "Hoşgeldin ya Şehri Ramazan","Kul Yaradılışının gereğini Yapar" yazıldı. Kaynak: İHA