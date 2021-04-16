Ramazan ayının ilk Cuma namazında, güzel görüntüler oluştu
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Ramazan ayının ilk Cuma namazında, güzel görüntüler oluştu

İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA KOÇYİĞİT - Haberler | Güncel

Ramazan ayının ilk Cuma namazında, güzel görüntüler oluştu Sivas'ta Ramazan ayının ilk Cuma namazında tarihi kent meydanında toplanan vatandaşlar güzel görüntüler oluşturdu, o anlar drone ile de havadan görüntülendi Sivas'ta Ramazan ayının ilk Cuma namazında tarihi kent meydanında...

Ramazan ayının ilk Cuma namazında, güzel görüntüler oluştu

Sivas'ta Ramazan ayının ilk Cuma namazında tarihi kent meydanında toplanan vatandaşlar güzel görüntüler oluşturdu, o anlar drone ile de havadan görüntülendi

SİVAS - Sivas'ta Ramazan ayının ilk Cuma namazında tarihi kent meydanında toplanan vatandaşlar güzel görüntüler oluşturdu, o anlar drone ile de havadan görüntülendi.

Sivas'ta birçok vatandaş Ramazan ayının ilk Cuma namazını kılmak için bir araya geldi. Ezandan dakikalar önce tarihi kent meydanında bulunan Kale Camii'nde toplanan yüzlerce vatandaş ezanın okunmasıyla birlikte saf tuttu. Osmanlı eseri Kale Camii ile Selçuklu eserleri Buruciye, Şifahiye ve Çifte Minareli Medreselerinin bir arada bulunduğu alanda kılınan Cuma namazı havadan da görüntülendi. Sosyal mesafe kurallarına uygun gerçekleştirilen namazda ortaya güzel görüntüler çıktı.

"İnşallah Cumadan da geri kalmayız, teravihleri kılamıyoruz"

Erol Uslubaş, korona virüs nedeniyle teravih namazını kılamadığını hatırlatıp " Cuma'mızı kıldık. Sosyal mesafeye uyan bir düzen var bu çok güzel. İnşallah Cuma'dan da geri kalmayız, teravihleri kılamıyoruz, evlerimizde kılıyoruz. İnşallah bir an önce dünyadan def olur bu bela" dedi.

"Elhamdülillah bu Cuma namazını da kıldık Ramazan'a eriştik"

Hikmet Yavuz, Cuma namazını kıldıklarını ve Ramazan'a eriştiklerini ifade ederek, "Elhamdülillah bu Cuma namazını da kıldık ramazana eriştik. Sıkıntılarımız var korona hastalığı malum dünyada ve Türkiye de bunlarda Rabbimizin bir imtihanı sabredeceğiz, dayanacağız İnşallah bu günleri de atlatacağız" diye konuştu.

Ramazan ayının ilk Cuma namazında, güzel görüntüler oluştu
Ramazan ayının ilk Cuma namazında, güzel görüntüler oluştu
Ramazan ayının ilk Cuma namazında, güzel görüntüler oluştu
Ramazan ayının ilk Cuma namazında, güzel görüntüler oluştu
Ramazan ayının ilk Cuma namazında, güzel görüntüler oluştu
Ramazan ayının ilk Cuma namazında, güzel görüntüler oluştu
Ramazan ayının ilk Cuma namazında, güzel görüntüler oluştu
Ramazan ayının ilk Cuma namazında, güzel görüntüler oluştu
Ramazan ayının ilk Cuma namazında, güzel görüntüler oluştu
Ramazan ayının ilk Cuma namazında, güzel görüntüler oluştu
Ramazan ayının ilk Cuma namazında, güzel görüntüler oluştu
Ramazan ayının ilk Cuma namazında, güzel görüntüler oluştu
Ramazan ayının ilk Cuma namazında, güzel görüntüler oluştu
Ramazan ayının ilk Cuma namazında, güzel görüntüler oluştu
Ramazan ayının ilk Cuma namazında, güzel görüntüler oluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA KOÇYİĞİT

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