Ramazan'ın gelmesiyle mor baklava siparişi kadayıf dolmasını solladı
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Ramazan'ın gelmesiyle mor baklava siparişi kadayıf dolmasını solladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ramazan'ın gelmesiyle mor baklava siparişi kadayıf dolmasını solladı

Erzurum'da diyabet hastalarına özel mor baklava yapmaya başlayan baklava ustası, siparişleri yetiştirmek için gece gündüz çalışıyor.

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Erzurum'da diyabet hastalarına özel mor baklava yapmaya başlayan baklava ustası, siparişleri yetiştirmek için gece gündüz çalışıyor. Ramazan ayının gelmesiyle tatlı olarak bölgede en çok tercih edilen tatlı olan mor baklava, kadayıf dolmasını solladı.

Erzurum'da 29 yaşındaki Selami Atiş, Malatya'da yapılan mor ekmekten esinlenerek diyabet hastaları için mor baklava üretimine başladı. Erzurum'da ilk defa Selami Usta tarafından yapılan, ahududu, incir, kırmızı lahana gibi mor sebze ve meyve özleri sayesinde şekerin hastalardaki negatif etkisini sıfırlayan ve tüketenin şeker oranında herhangi bir yükselmeye yol açmayan mor baklava, şeker hastalığı olup da tatlı yemeye korkan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Mor meyve ve sebzelerin kurutularak unla karıştırılıp hamurunun hazırlandığı ve arasına kaymak ile fıstık eklenen mor baklava, meyvelerden yapılan şerbet ile tatlandırılıyor. İçerisinde şeker maddesi bulunmayan mor baklava, hazırlandıktan sonra saatler içinde tükeniyor. Her yaştan bireyin damak tadına hitap eden mor baklava siparişlerine Ramazan ayının gelmesiyle yetişemeyen Selami Atiş, mor baklavanın Erzurum'un meşhur kadayıf dolmasını geçeceğini söyledi. Ayrıca günlük 200 tepsi mor baklava yaptıklarını ifade eden Atiş, şimdiden Ramazan Bayramı siparişlerini de aldıklarını belirtti.

"Ramazan öncesi siparişlere yetişmekte gerçekten zorluk çekiyoruz"

Erzurum'da ilk mor baklavayı yapan firma olduklarını kaydeden Selami Atiş, "Mor baklavamızın ununda mor meyve ve sebzeler yer alıyor. Böğürtlen, vişne, siyah havuç, karalahana gibi meyve ve sebzeler kullanılıyor. Diğer tatlıcılardan ayıran özelliğimiz, diğer arkadaşlar içine normal baklava şerbeti kullanıyor. Biz şerbetini mor meyvelerden yapıyoruz. Ramazan öncesi siparişlere yetişmekte gerçekten zorluk çekiyoruz. Müşterilerimiz yedikçe beğeniyor baklavamızı. Diyabet hastalarına da yararlı. Günlük 200 tepsi yapıyoruz. Özellikle bayram siparişlerimizi şimdiden aldık. Geçen sene siparişleri yetiştirmekte güçlük çekmiştik. Bu sene önceden siparişlerimizi alıp hazırlığımızı yapıyoruz bayrama" dedi.

"Mor baklava, Erzurum kadayıf dolmasını geçer"

Mor baklavada çeşitleri çoğalttıklarını belirten Atiş, "Son iki yıldır soğuk baklava rağbet görmekte. Çeşitlendirdik baklavalarımızı. İşimizi özene bezene yapıyoruz. Bizce kadayıf dolmasını geçer. Erzurum kadayıf dolmasını geçer. Çünkü çok önemli ölçüde şeker hastalarımız var. Onlarda mor baklava tercih ediyorlar" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Ramazan'ın gelmesiyle mor baklava siparişi kadayıf dolmasını solladı
Ramazan'ın gelmesiyle mor baklava siparişi kadayıf dolmasını solladı
Ramazan'ın gelmesiyle mor baklava siparişi kadayıf dolmasını solladı
Ramazan'ın gelmesiyle mor baklava siparişi kadayıf dolmasını solladı
Ramazan'ın gelmesiyle mor baklava siparişi kadayıf dolmasını solladı
Ramazan'ın gelmesiyle mor baklava siparişi kadayıf dolmasını solladı
Ramazan'ın gelmesiyle mor baklava siparişi kadayıf dolmasını solladı
Ramazan'ın gelmesiyle mor baklava siparişi kadayıf dolmasını solladı
Ramazan'ın gelmesiyle mor baklava siparişi kadayıf dolmasını solladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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