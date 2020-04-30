Ramazan'ın en büyük pidesi: 4 metrelik dev pide görenleri şaşırtıyor
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Ramazan'ın en büyük pidesi: 4 metrelik dev pide görenleri şaşırtıyor

Ramazan'ın en büyük pidesi: 4 metrelik dev pide görenleri şaşırtıyor Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir fırında yapılan 4 metre büyüklüğündeki dev pide görenleri şaşırtıyor.

Ramazan'ın en büyük pidesi: 4 metrelik dev pide görenleri şaşırtıyor
30.04.2020 12:57 | Son Güncelleme: 30.04.2020 13:01

Ramazan'ın en büyük pidesi: 4 metrelik dev pide görenleri şaşırtıyor

ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir fırında yapılan 4 metre büyüklüğündeki dev pide görenleri şaşırtıyor.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki bir fırında 10 ekmeklik hamurdan bir pide yapıldı. 4 metre büyüklüğündeki pide ihtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz bir şekilde dağıtılacak. Dev pideyi gören vatandaşlar, cep telefonları ile onun fotoğraf ve videosunu çekmeyi ihmal etmediler.

10 hamurdan dev pideyi yaptığını söyleyen fırıncı Özgür Çobanoğlu, Ramazan ayı için özel olarak böyle bir işe giriştiğini söyledi. Çobanoğlu, "Her yıl Ramazan ayında dev pide yapıyorum. 10 pide hamurundan yaptım ve toplamda 4 metre ebadında. Fırınımız daha büyük olsaydı ebadını daha da büyütebilirdim. Dev pideyi şuan da tek yapan biziz. İnternetten araştırdım ve bu yıl yapan yok. O yüzden 2020 yılının pidesini biz yaptık. Bundan önce dev bir ekmek yapmıştık. Büyük pide yapmanın fikri de oradan geldi. Dev pidemizi ücretsiz bir şekilde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtacağız" diye konuştu.

Ramazan'ın en büyük pidesi: 4 metrelik dev pide görenleri şaşırtıyor

Kaynak: İHA

Manşet

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