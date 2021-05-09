Ramazan'ın bereketini dört bir yanı taşıyorlar
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Ramazan'ın bereketini dört bir yanı taşıyorlar

Ramazan'ın bereketini dört bir yanı taşıyorlar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE(İHA) – Gelenekselleşen ramazan yardımlarını bu yıl "Ramazan Bereketini Paylaşan Tüm Kalplere Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Türk Kızılayı Düzce Şubesi gönüllere dokunuyor.

DÜZCE(İHA) – Gelenekselleşen ramazan yardımlarını bu yıl "Ramazan Bereketini Paylaşan Tüm Kalplere Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Türk Kızılayı Düzce Şubesi gönüllere dokunuyor.

Korona virüs salgınından etkilenenlere verdiği desteklere Ramazan yardımlarını da ekleyen Türk Kızılay'ı Düzce Şubesi, toplumun tüm kesimlerini kucaklama çalışmaları sürüyor. Kızılay Şubesi'nde görevli personel ve gönüllüler, ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolileri ve kıyma konservelerini ev ev ziyaret ederek teslim etti. - DÜZCE

Ramazan'ın bereketini dört bir yanı taşıyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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