Ramazan'ın bereketini birlikte yaşıyoruz
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Ramazan'ın bereketini birlikte yaşıyoruz

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Ramazan'ın bereketini birlikte yaşıyoruz Korona virüsle mücadele kapsamında bu yıl ramazan ayında aşevi ve sıcak yemek gibi uygulamalar yerine ihtiyaç sahibi vatandaşlara alışveriş çeki dağıtan Bursa Büyükşehir Belediyesi, iftar saati yollarda olan vatandaşlar için de metro...

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Ramazan'ın bereketini birlikte yaşıyoruz

BURSA - Korona virüsle mücadele kapsamında bu yıl ramazan ayında aşevi ve sıcak yemek gibi uygulamalar yerine ihtiyaç sahibi vatandaşlara alışveriş çeki dağıtan Bursa Büyükşehir Belediyesi, iftar saati yollarda olan vatandaşlar için de metro istasyonlarında iftariyelik dağıtıyor.

Salgın ile mücadele tedbirleri kapsamında 11 ayın sultanı ramazan, bu yıl da geleneksel ramazan eğlencelerinden mahrum geçse de Bursa Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da paylaşma ve dayanışmayı ön plana çıkaracak sosyal destek paketi devreye aldı. Ramazanın manevi iklimine yaraşır şekilde iftar ve sahur programları, teravih buluşmaları gibi etkinliklerin hayata geçirilemeyeceği bu ramazanda da sosyal desteklerle gönüller bir oluyor. Hastalık yüzünden bu yıl da aşevi ve sıcak yemek uygulaması yapmayan Büyükşehir Belediyesi, onun yerine ihtiyaç sahibi vatandaşlara 200'er TL değerinde Kart 16 Ramazan Destek Çeki dağıttı.

Sadece mahalle bakkallarında geçecek olan bu çekler aynı zamanda bakkal esnafına can suyu olurken, iftar saati yollarda olan vatandaşlar için de iftariyelik paketleri hazırlandı. Üniversite, Küçük Sanayi, Emek, Osmangazi, Kestel, Arabayatağı Metro İstasyonları ile Heykel ve Kent Meydanı Zabıta noktalarında, vatandaşlara içinde hurma, su, meyve suyu, şampiyon ekmek ve ıslak mendil bulunan iftariyelik paketleri dağıtılıyor. Zabıta ekiplerinin yanı sına mahalle gönüllülerinin de katıldığı etkinlikte iftar saatinde yollarda kalan vatandaşlar oruçlarını iftariyeliklerle açma imkanı buluyor.

Ramazan'ın bereketini birlikte yaşıyoruz
Ramazan'ın bereketini birlikte yaşıyoruz
Ramazan'ın bereketini birlikte yaşıyoruz
Ramazan'ın bereketini birlikte yaşıyoruz
Ramazan'ın bereketini birlikte yaşıyoruz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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