Ramazan'ın bereketi sanatla birleşti

Ramazan'ın bereketi sanatla birleşti
Güncelleme:
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında düzenlediği seramik atölyesine katılan kadınlar, geleneksel motifleri kendi hayal güçleriyle buluşturarak özgün eserler ortaya koydu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında düzenlediği seramik atölyesine katılan kadınlar, geleneksel motifleri kendi hayal güçleriyle buluşturarak özgün eserler ortaya koydu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini kültür ve sanat etkinlikleriyle zenginleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü tarafından 'Bursa'da Ramazan Seramik Atölyesi" gerçekleştirildi. Mehmet Akif Ersoy Kültürevi'ndeki etkinliğe katılan kadınlar, seramik sanatçısı Nurdan Demir ile birlikte geleneksel motifler ve özgün tasarımlar kullanarak kendi eserlerini oluşturdu.

Seramik sanatçısı Nurdan Demir ve katılımcılar, Ramazan ayının ruhuna uygun bir atmosferde verimli bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, desteklerinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti. - BURSA

