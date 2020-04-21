Ramazan'ı sağlıklı geçirmenizi sağlayacak 10 tavsiye! Ramazan ayında nasıl beslenmek gerekir?
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Sağlık, Güncel

Ramazan'ı sağlıklı geçirmenizi sağlayacak 10 tavsiye! Ramazan ayında nasıl beslenmek gerekir?

Ramazan ayını sağlıklı şekilde geçirmek için beslenme düzeninizde ve günlük yaşamınızda bazı noktalara dikkat etmeniz gerekiyor. İşte Ramazan'da sağlığınızı korumanıza yardım edecek beslenme tavsiyeleri!Ramazan ayında nasıl beslenmek gerekir? Ramazan'ı sağlıklı geçirmenizi sağlayacak 10 tavsiye!

21.04.2020 10:49 | Son Güncelleme: 21.04.2020 10:49
Ramazan'ı sağlıklı geçirmenizi sağlayacak 10 tavsiye! Ramazan ayında nasıl beslenmek gerekir?

Ramazan ayını sağlıklı geçirmenizi sağlıklı geçirmenizi sağlayacak 10 maddeyi sizler için derledik. İşte Ramazan ayında dikkat etmeniz gereken hususlar… Ramazan'ı sağlıklı geçirmenizi sağlayacak 10 tavsiye! Ramazan ayında nasıl beslenmek gerekir?

1. İFTARA ÇORBA İLE BAŞLAYIN

17 saate yakın oruç tutulan Ramazan'da uzun süre aç kalan mideyi rahatlatmak ve aşırı açlık isteğini bastırmak için iftara çorba içerek başlamalısınız.

Ramazan'ı sağlıklı geçirmenizi sağlayacak 10 tavsiye! Ramazan ayında nasıl beslenmek gerekir?

2. SİNDİRİMİ KOLAY BESİNLERİ TERCİH EDİN

Ramazan boyunca sindirimi kolay besinlere ağırlık vermelisiniz. haftada en az 3 defa ton balığı tüketerek hem doyurucu hem de kolay sindirebilir bir beslenme alışkanlığı edinmiş olacaksınız.

Ramazan'ı sağlıklı geçirmenizi sağlayacak 10 tavsiye! Ramazan ayında nasıl beslenmek gerekir?

3. İFTAR-SAHUR DENGESİ

İftarda yediğiniz yemekleri sahurda tüketmemeye özen gösterin. Genellikle iftardan artan yemeklerin sahurda yenmesi gibi bir alışkanlık olsa da bu sağlıksız bir durumdur. Sahur öğünlerinizi az yağlı, bol proteinli ve sağlıklı karbonhidratlı besinlerden oluşturmalısınız.

Ramazan'ı sağlıklı geçirmenizi sağlayacak 10 tavsiye! Ramazan ayında nasıl beslenmek gerekir?

4. YORUCU EGZERSİZLER YAPMAYIN

Oruçluyken egzersiz yapmak yanlıştır. İftardan sonra yarım saati aşmayacak hafif egzersizler idealdir. Egzersiz sıklığı da haftada 3 den fazla olmamalıdır. İftar sonrası yürüyüş egzersizi idealdir. Yürüyüş yaparak sindirimi rahatlatabilirsiniz.

Ramazan'ı sağlıklı geçirmenizi sağlayacak 10 tavsiye! Ramazan ayında nasıl beslenmek gerekir?

5.BİTKİ ÇAYI TERCİHLERİ

Hem iftarda hem de sahurda papatya çayı tüketebilirsiniz. Papatya çayının rahatlatıcı ve kas gevşetici etkisi, uyku düzeninizi korumanızı sağlar. Papatya çayına bir dilim limon eklemek, çayın daha etkili olmasını sağlayacaktır.

Ramazan'ı sağlıklı geçirmenizi sağlayacak 10 tavsiye! Ramazan ayında nasıl beslenmek gerekir?

6.TATLI TERCİHLERİ

İftar sofraları genellikle yağ ve karbonhidrat yönünden zengindir. Bu yüzden iftar sonrası tatlı tercihi olarak sütlü tatlıları seçebilirsiniz.

Ramazan'ı sağlıklı geçirmenizi sağlayacak 10 tavsiye! Ramazan ayında nasıl beslenmek gerekir?

7. İŞLENMİŞ ETLERİ MUTFAĞINIZDAN UZAKLAŞTIRIN

Sucuk, sosis, salam ve jambon gibi besinleri nitrat ve sodyum içerdiği için suya olan ihtiyacınızı artıracaktır. Bu konuya dikkat ettiğinizde oruç tutmak daha da kolaylaşacaktır.

Ramazan'ı sağlıklı geçirmenizi sağlayacak 10 tavsiye! Ramazan ayında nasıl beslenmek gerekir?

8.TÜKETMENİZ GEREKEN BESİNLER

Ramazan ayı boyunca kana yavaş geçen ve kan şekerini fazla yükseltmeyen nişastasız sebzeler tüketebilirsiniz. Bu besinler düşük kalorili ve besleyici olduğu için sofranızda bulunmalıdır. Nişasta içeren mısır, havuç ve patates gibi besinleri de kızartma şeklinde tüketmekten kaçınmalısınız.

Ramazan'ı sağlıklı geçirmenizi sağlayacak 10 tavsiye! Ramazan ayında nasıl beslenmek gerekir?

9. HURMA OLMAZSA OLMAZINIZ

Potasyum zengini hurma, kasların ve sinir sisteminin düzenli çalışmasını sağlar.Sıvı-elektrolit dengesinin korunmasını da sağlayan hurma demir içermesi ile kansızlığa karşı çözüm oluyor.

Ramazan'ı sağlıklı geçirmenizi sağlayacak 10 tavsiye! Ramazan ayında nasıl beslenmek gerekir?

10.GÜNLÜK SU TÜKETİMİ LİMİTİNİZ OLSUN

Günde en az 3 litre su tüketmeye özen gösterin. Günün büyük kısmı susuz kalan vücudunuz için bu limite dikkat etmelisiniz. İftar ve sahur arasında su içmeyi ihmal etmemek, sahuru su içerek bitirmek su tüketiminde dikkat etmeniz gereken noktalardır.

Ramazan'ı sağlıklı geçirmenizi sağlayacak 10 tavsiye! Ramazan ayında nasıl beslenmek gerekir?
SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
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