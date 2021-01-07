Ramazan'ı karşılamak için oruç tutulur mu? Diyanet fetvaları!
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Ramazan'ı karşılamak için oruç tutulur mu? Diyanet fetvaları!

07.01.2021 10:01 | Son Güncelleme: 07.01.2021 10:05
Ramazan'ı karşılamak için oruç tutulur mu? Diyanet fetvaları!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşlardan gelen dini soruları yanıtlıyor. Bu kapsamda vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri olan Ramazan'ı karşılamak için oruç tutulur mu? konusunda detaylı açıklama yapıldı. Peki, Ramazan'ı karşılamak için oruç tutulur mu?

Dini konularda araştırma yapanlar Ramazan'ı karşılamak için oruç tutulur mu? konusunda detaylı incelemeler yapıyor. Diyanet İşleri Başaknlığı da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vasıtasıyla Ramazan'ı karşılamak için oruç tutulur mu? konusunda fetva yayınladı. Peki, Ramazan'ı karşılamak için oruç tutulur mu? - İşte, detaylar

RAMAZAN'I KARŞILAMAK İÇİN ORUÇ TUTULUR MU?

Hz. Peygamberin (s.a.s.) Recep ve Şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu (Buhârî, Savm, 52; Müslim, Sıyâm, 173-179) bilinmektedir. Ancak Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu uygulamasını, Ramazan'ı karşılama olarak değerlendirmek doğru değildir. Ramazan'ı karşılamak amacıyla oruç tutmanın dinî bir dayanağı yoktur. Ramazan ayı girmediği hâlde, Ramazan'ın gelmiş olabileceği düşüncesiyle ihtiyaten Ramazan'dan bir veya iki gün önce oruç tutmak da mekruhtur. Dinî ıstılahta bu güne "şek günü" denilir. Ancak, Ramazan'ı karşılama niyeti olmaksızın şek gününde oruç tutulmasında bir sakınca yoktur. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), "Ramazan'ı bir veya iki gün önce oruçla karşılamayın. Eğer bir kimse âdeti olduğu için bu günleri oruçla geçiriyorsa tutsun." (Buhârî, Savm, 14; Müslim, Sıyâm, 21) buyurmuştur.

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