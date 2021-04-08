"Ramazan Hilali" sahur programı, Bursa'dan seyircilere seslenecek

TVNET izleyicileri bu yıl ramazan ayını Osmanlı'nın ilk başkenti, Evliya Çelebi'nin "Üzerinde nur dolaşan ruhaniyetli şehir" dediği Bursa'da karşılayacak.

TVNET izleyicileri bu yıl ramazan ayını Osmanlı'nın ilk başkenti, Evliya Çelebi'nin "Üzerinde nur dolaşan ruhaniyetli şehir" dediği Bursa'da karşılayacak.

Bursa'nın tarihi surları önünde, Ulu Cami yakınlarında gerçekleştirilecek "Ramazan Hilali" programı, TVNET ekranlarından seyircilerin beğenisine sunulacak.

Bursa'nın tarihine, kültürel zenginliğine ve kent turizmine katkı sağlamayı amaçlayan sahur programının hazırlıkları, Tophane Surları'nda tarihi dokuya zarar vermeden titizlik ve dikkatle devam ediyor.

Dr. Erkan Aydın'ın sunuculuğunu üstlendiği programda, konuklar ağırlanacak. Programda ayrıca tasavvuf dinletileri, söyleşiler ve Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle mübarek ayın manevi iklimi izleyicilere yansıtılacak.

Şehrin sahip olduğu değerleri ekranlara taşıyacak programda, Bursa'nın sembol mekanları da program vesilesiyle tanıtılacak.

Ana sponsorluğunu Türk Hava Yollarının (THY) gerçekleştirdiği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım Belediyesi ve Osmangazi Belediyesinin katkılarıyla ekranlara gelecek "Dr. Erkan Aydın'la Ramazan Hilali" programı, 13 Nisan'da ramazan ayının ilk gecesi başlayıp 13 Mayıs günü Ramazan Bayramı gecesi sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı