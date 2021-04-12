Ramazan hazırlıkları

Görüntü Dökümü: Eski Kudüs bölgesindeki ışıklı süslemelerden detaylar Sokakların ışıklarla süslenmesinden detaylar Samir Halil ile röportaj KUDÜS - Kudüs'te, Mescid-i Aksa'ya çıkan Eski Kudüs bölgesindeki bazı sokaklar ve evlerin kapıları, ramazan ayının gelişiyle birlikte ışıklarla süslendi.