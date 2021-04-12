Ramazan hazırlıkları
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Ramazan hazırlıkları

Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh - Haberler | Güncel

Görüntü Dökümü: Eski Kudüs bölgesindeki ışıklı süslemelerden detaylar Sokakların ışıklarla süslenmesinden detaylar Samir Halil ile röportaj KUDÜS - Kudüs'te, Mescid-i Aksa'ya çıkan Eski Kudüs bölgesindeki bazı sokaklar ve evlerin kapıları, ramazan ayının gelişiyle birlikte ışıklarla süslendi.

Görüntü Dökümü:

Eski Kudüs bölgesindeki ışıklı süslemelerden detaylar

Sokakların ışıklarla süslenmesinden detaylar

Samir Halil ile röportaj KUDÜS - Kudüs'te, Mescid-i Aksa'ya çıkan Eski Kudüs bölgesindeki bazı sokaklar ve evlerin kapıları, ramazan ayının gelişiyle birlikte ışıklarla süslendi.

Ramazan hazırlıkları
Ramazan hazırlıkları
Ramazan hazırlıkları
Ramazan hazırlıkları

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh

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