Ramazan hazırlıkları
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Görüntü Dökümü: Eski Kudüs bölgesindeki ışıklı süslemelerden detaylar Sokakların ışıklarla süslenmesinden detaylar Samir Halil ile röportaj KUDÜS - Kudüs'te, Mescid-i Aksa'ya çıkan Eski Kudüs bölgesindeki bazı sokaklar ve evlerin kapıları, ramazan ayının gelişiyle birlikte ışıklarla süslendi.
Görüntü Dökümü:
Eski Kudüs bölgesindeki ışıklı süslemelerden detaylar
Sokakların ışıklarla süslenmesinden detaylar
Samir Halil ile röportaj KUDÜS - Kudüs'te, Mescid-i Aksa'ya çıkan Eski Kudüs bölgesindeki bazı sokaklar ve evlerin kapıları, ramazan ayının gelişiyle birlikte ışıklarla süslendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh