Ramazan hareketliliği
Görüntü Dökümü: Caddedeki hareketlilikten detaylar Alışveriş yapanlardan detaylar Esnaflarla röportajlar MUSUL - Terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Irak'ın Musul kentinin batı yakasında yer alan ve çatışmalar nedeniyle tahrip olan El Nuri bölgesindeki dükkanlar, bazı gönüllü gençlerin...
Görüntü Dökümü:
Caddedeki hareketlilikten detaylar
Alışveriş yapanlardan detaylar
Esnaflarla röportajlar MUSUL - Terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Irak'ın Musul kentinin batı yakasında yer alan ve çatışmalar nedeniyle tahrip olan El Nuri bölgesindeki dükkanlar, bazı gönüllü gençlerin katkılarıyla tekrar imar edilerek, eski canlılığına kavuştu. Dükkanların ramazan ayında açılmasının ardından bölgedeki alışveriş hareketliliği de arttı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ismael Adnan Yaqoob