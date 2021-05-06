Ramazan hareketliliği
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Ramazan hareketliliği

Anadolu Ajansı / Ismael Adnan Yaqoob - Haberler | Güncel

Görüntü Dökümü: Caddedeki hareketlilikten detaylar Alışveriş yapanlardan detaylar Esnaflarla röportajlar MUSUL - Terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Irak'ın Musul kentinin batı yakasında yer alan ve çatışmalar nedeniyle tahrip olan El Nuri bölgesindeki dükkanlar, bazı gönüllü gençlerin...

Görüntü Dökümü:

Caddedeki hareketlilikten detaylar

Alışveriş yapanlardan detaylar

Esnaflarla röportajlar MUSUL - Terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Irak'ın Musul kentinin batı yakasında yer alan ve çatışmalar nedeniyle tahrip olan El Nuri bölgesindeki dükkanlar, bazı gönüllü gençlerin katkılarıyla tekrar imar edilerek, eski canlılığına kavuştu. Dükkanların ramazan ayında açılmasının ardından bölgedeki alışveriş hareketliliği de arttı.

Ramazan hareketliliği
Ramazan hareketliliği
Ramazan hareketliliği
Ramazan hareketliliği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ismael Adnan Yaqoob

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