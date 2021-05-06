Ramazan hareketliliği

Görüntü Dökümü: Caddedeki hareketlilikten detaylar Alışveriş yapanlardan detaylar Esnaflarla röportajlar MUSUL - Terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Irak'ın Musul kentinin batı yakasında yer alan ve çatışmalar nedeniyle tahrip olan El Nuri bölgesindeki dükkanlar, bazı gönüllü gençlerin...