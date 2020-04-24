Ramazan geleneği 'pide kuyruğu' bu defa sosyal mesafeli
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Uşak, Haber

Ramazan geleneği 'pide kuyruğu' bu defa sosyal mesafeli

Ramazan geleneği 'pide kuyruğu' bu defa sosyal mesafeli Vatandaşlar Ramazan pidelerini dezenfektan önlemi ile aldı Uşak'ta iftar saatine kısa bir süre kala Ramazan geleneği olan sıcak pide kuyruğu sosyal mesafe kuralı ile devam etti.

24.04.2020 19:35 | Son Güncelleme: 24.04.2020 19:37
Ramazan geleneği 'pide kuyruğu' bu defa sosyal mesafeli

Ramazan geleneği 'pide kuyruğu' bu defa sosyal mesafeli

Vatandaşlar Ramazan pidelerini dezenfektan önlemi ile aldı

UŞAK - Uşak'ta iftar saatine kısa bir süre kala Ramazan geleneği olan sıcak pide kuyruğu sosyal mesafe kuralı ile devam etti. Dışarıda kurallara uyarak bekleyen vatandaşlar pidelerini ise dezenfektan önlemi sonrasında satın aldı.

Tüm yurtta olduğu gibi Uşak'ta da Ramazan sofralarını süsleyen vazgeçilmez lezzet 'Ramazan pidesi' için fırınlar önünde uzun kuyruklar oluştu. Korona virüs (Covid-19) salgınından dolayı alınan tedbirler pide kuyruğuna da yansıdı. Ramazan ayının geleneği haline gelen pide kuyruğunda, vatandaşlar sosyal mesafeli şekilde beklemenin ellerine dezenfektan sıktıktan sonra pidelerini satın alabildi. İşletmenin aldığı korona virüs önlemleri kapsamında maske ve eldiveni olmayan vatandaşlara maske ve eldiven temin edildi. Genelge doğrultusuna alınan karar ile iftara 2 saat kala üretim durdurulurken pide satışları kurallara riayet ederek sürdürüldü.

"Fiyatlara zam yapılmadı"

İşlerin korona virüsten dolayı etkilendiğini ama yine de yoğun talebin olduğunu belirten fırın işletme sahibi Yaşar Kebapçı, "Virüs salgınından işlerimiz biraz etkilendi. Müşterilerimize mesafeyi korumaları için elimizden geldiğince önlemler alıyoruz. İçeri maskesiz almıyoruz. Maskesiz olanlara maske temin ediyoruz. İzdiham oluyor, öyle olunca virüsün bulaşma riski fazla olduğu için üretimi 2 saat önceden durduruyoruz. Bu olumlu bir karar. Ekmek ve pide fiyatlarımız geçen senenin aynısı, zam yapılmadı" dedi.

"Sosyal mesafeye uyuyoruz"

Pide kuyruğuna giren vatandaşlardan Ali Koçyiğit, "Fırına girmeden önce dışarda el dezenfektanı sıkıyoruz elimize. Eldiven veriyorlar, maskesi olmayana maske veriyorlar. Birer metre mesafeyle bekliyoruz. Yerlere işaretler koymuşlar, herkes işaretlerin üstünde bekliyor ve sosyal mesafe kuralına uyuyor" dedi.

Ramazan geleneği 'pide kuyruğu' bu defa sosyal mesafeli

Kaynak: İHA

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