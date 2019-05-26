Ramazan Etkinlikleri Alanından Marşlar Yükseldi

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde oluşturulan Ramazan etkinlikleri, Ramazan gecelerine renk katmaya devam ediyor. Ramazan etkinliklerinde bu kez Umut Mürare sahne aldı birbirinden güzel marşları izleyicilerle birlikte söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Ramazan etkinlikleri, Ramazan'ın ruhuna uygun pek çok faaliyetle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Her akşam düzenlenen konser veya söyleşiler de Ramazan etkinliklerine renk katıyor.

Ramazan etkinliklerinin 21'inci gününün konuğu Umut Mürare oldu. Birbirinden güzel ezgiler ve marşlar seslendiren Umut Mürare, Ramazan ayında Kayseri'de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Umut Mürare'nin seslendirdiği marşlara konseri izleyenler de eşlik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA