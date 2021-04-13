Ramazan eğlenceleri Maltepe'de semt pazarlarında
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Ramazan eğlenceleri Maltepe'de semt pazarlarında

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Ramazan eğlenceleri Maltepe'de semt pazarlarında

Maltepe Belediyesi tarafından, semt pazarlarında geleneksel Ramazan eğlencelerinden meddah eşliğinde Nasreddin Hoca, Hacivat-Karagöz oyunları etkinliği gerçekleştiriyor.

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Maltepe Belediyesi tarafından, semt pazarlarında geleneksel Ramazan eğlencelerinden meddah eşliğinde Nasreddin Hoca, Hacivat-Karagöz oyunları etkinliği gerçekleştiriyor. Oldukça eğlenceli dakikaların yaşandığı etkinlikte, davulcu eşliğinde maniler de okundu.

Maltepe Belediyesi, Ramazan orucunun başlamasıyla birlikte semt pazarlarında geleneksel Ramazan eğlencelerinden olan meddah eşliğinde Nasreddin Hoca, Hacivat-Karagöz oyunları etkinliği başlattı. Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören oyunlara, davulcu ve maniciler de eşlik etti. Etkinliklerin ilk gününde Zümrütevler ve Esenkent pazarlarında, Nasreddin Hoca ile Karagöz ve Hacivat kılığına giren orta oyuncuların, "Sevgi Kazanacak" oyunu alkış aldı. Sahnelenen diğer doğaçlama oyunlarla Ramazan'ın geleneksel ruhu yaşatılırken etkinlikler  Bağlarbaşı, Gülensu, Küçükyalı, Fındıklı, Altayçeşme, Aydınevler, Cevizli, Başıbüyük, Gülsuyu ve Girne Mahallelerinde de devam edecek.

Ramazan etkinlikleriyle ilgili konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Pandeminin zorlu günlerinde Ramazan ayını karşıladık. Bizler de bugünlerde, Ramazan'ın ruhunu az da olsa sokaklarımızda insanlarımıza yaşatmak istedik. Bunun için çeşitli eğlence programları düzenledik. Yine aşevimizde 18 mahallemizde her akşam iftar yemeği dağıtımımız da olacak. Bu günleri hep birlikte atlatacağız. Halkımızı bu süreçte, maske, mesafe ve hijyen kuralına dikkat etmeye ve daha dikkatli olmaya çağırıyorum" dedi. - İSTANBUL

Ramazan eğlenceleri Maltepe'de semt pazarlarında
Ramazan eğlenceleri Maltepe'de semt pazarlarında
Ramazan eğlenceleri Maltepe'de semt pazarlarında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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