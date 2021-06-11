Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası'nın Antalya'da yapılması planlanıyor

Türkiye Hentbol Federasyonu, Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası'nın Antalya'da yapılmasının planlandığını duyurdu.

Türkiye Hentbol Federasyonu, Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası'nın Antalya'da yapılmasının planlandığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, turnuvanın 4-9 Temmuz tarihlerinde Antalya'nın Alanya ilçesinde yapılması planlanıyor. Organizasyonun teknik toplantısı 3 Temmuz'da yapılacak.

Turnuvaya katılmak isteyen takımların en geç 18 Haziran Cuma günü mesai bitimine kadar katılım formlarını federasyona ulaştırmaları gerekiyor.

Katılım sayısına göre, organizasyonun kesinleşmesi durumunda turnuva programı daha sonra duyurulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak