Ramazan davulu çalınacak mı? 2020 Ramazan ayında Ramazan davulu olacak mı? İçişleri Bakanlığı'nca 81 ilin valiliğine, Ramazan ayında alınacak tedbirlerle ilgili genelge gönderildi. Genelgede Ramazan davulu uygulamasına da kısıtlamalar getirildi. Peki, 2020 Ramazan davulu çalınacak mı? 2020 Ramazan ayında Ramazan davulu olacak mı?

Koronavrüs tedbirleri kapsamında alınan yen kararlar İçişleri Bakanlığı'nca 81 ilin valiliğine gönderildi. Genelge ile Ramazan davulu çalınacak mı? 2020 Ramazan ayında Ramazan davulu olacak mı? yanıtları da netleşti. RAMAZAN DAVULU ÇALINACAK MI? Genelgede Ramazan davulcuları ile ilgili olarak; İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının, özellikle Kaymakamların yerel yöneticilerle (belediyeler dahil) beraber vereceği kararlar doğrultusunda riayet edecekleri hususlarda belirtildi. Ramazan davulcularının bahşiş almak adına evleri ziyaret, kapı zili çalmak gibi bulaş riski oluşturabilecek davranışlarını önleyebilmek için ramazan davulcularının faaliyetleri sonucu alacakları bahşişlerin tek tek vatandaşlar/haneler yerine toplu olarak yerel imkanlarla sağlanması esas olacak. Aksi takdirde Ramazan davulcularının tek tek vatandaşlardan bahşiş toplamasına müsaade edilmeyecek ve faaliyetlerine izin verilmeyecek.